Crean rutas guiadas por las camelias de Vista Real y los molinos de Currás

El Concello de Vilanova presentó ayer dos rutas turísticas guiadas para dar a conocer dos recursos patrimoniales de la localidad. Estas se harán por los recuperados molinos de Currás y para conocer las camelias del pazo Vista Real.



Los itinerarios han sido diseñados por alumnos del taller de empleo en el módulo de turismo y se ofrecerán de forma gratuita durante el mes de mayo. Los interesados, visitantes y vecinos, solo tendrán que concertar cita a través del teléfono 986 555 326 o del correo electrónico turismo.vistareal2@gmail.com Eso sí, será necesario contar con un grupo mínimo de diez personas.



Las dos opciones

La primera de las propuestas ha sido bautizada como “Pingas de Auga e Moenda” y se centra en la ensenada de O Terrón y molinos de Currás. Se estructura en dos fases, con la divulgación de recursos paisajísticos, artes pesqueras, conserva y salazón. La segunda parte abordará la difusión de los productos del mar, enología y funcionamiento de los molinos tradicionales.

El alcalde, Gonzalo Durán, participó ayer en la presentación de las rutas y destacó la excepcionalidad del enclave de Currás por tener “molinos de río tan cerca del mar”. “Yo identifico este proyecto con la empanada de berberecho”, refirió el regidor, señalando la producción tradicional de pan de maíz en los molinos y la recogida del bivalvo en la ensenada cercana.



La segunda propuesta lleva por nombre “Cando as Camelias falan no Antigo Pazo” y explora la senda de los camelios que ha sido recuperada en la finca del pazo Vista Real, donde se están plantando, además, nuevos ejemplares a cargo del módulo de agricultura del taller de empleo. Ambas visitas podrán realizarse de lunes a viernes, en horario de 9 a 14.



Algunos de los participantes en el taller de turismo explicaban ayer que la experiencia les ha valido para “aprender a valorar e descubrir Vilanova. Moitas veces non valoramos o que temos”.



Desde el grupo de gobierno confían en que estos itinerarios ayuden a potenciar la oferta y atractivos turísticos en la localidad.

La inversión en los molinos de Currás seguirá en los próximos meses, ya que se proyecta la recuperación del mecanismo de alguno de ellos para ponerlo a funcionar, de forma divulgativa.