La crispación marca el sorteo de las 80 casetas de la Multisectorial de Portonovo

El Concello de Sanxenxo adjudicó las 80 casetas de la Multisectorial de Portonovo en un ambiente tenso. El malestar de algunos artesanos marcó el inicio del sorteo con reproches tanto a la organización como a la adjudicación. “Esto es un desastre. No se está cumpliendo con el pliego de condiciones y están cometiendo una ilegalidad”, apuntó uno de los artesanos veteranos de la feria. La situación llegó a tal nivel de crispación que el interventor del Concello pidió expresamente la presencia del alcalde, Telmo Martín, en la sala como máxima autoridad. “Yo no me veo capaz de seguir adelante con este concurso o viene el alcalde o suspendo el acto. Esto no es un debate. Pueden presentar los recursos que consideren oportunos”, aseguró. En la sala se encontraban hasta ese momento en representación del gobierno el edil de Economía, Marcos Guisasola, y el de Medio Ambiente, Juan Deza.

Con la presencia de Telmo Martín prosiguió el concurso, pero previa orden de expulsión de uno de los artesanos que quedó excluido del sorteo por ser representante de una empresa con deudas con la administración. “Yo vengo aquí a título personal no en representación de la empresa. Se están equivocando y voy a impugnarlo todo”, advirtió Felix Ramírez. El alcalde le pidió silencio y que hiciese la reclamación oportuna tras la conclusión del concurso, pero Ramírez insistió en que “cuando acabe el concurso es demasiado tarde”. El cruce de intervenciones acabó finalmente con la expulsión del artesano de la sala a petición del alcalde y por requerimiento de tres agentes de la Policía Local que se encontraban en el salón de plenos.

El sorteo se desarrolló en tres partes que sirvieron para adjudicar las 80 casetas. Un total de 40 lograron la solicitada como primera opción, 5 como segunda y otras cinco como tercera opción. Un total de diez personas se quedaron en la lista de espera por si en el proceso de formalización de las casetas se queda alguna vacante.

Precios

Fueron varios los artesanos que se interesaron por la posibilidad de una reducción en el precio debido al retraso de la puesta en marcha de la feria que no será hasta principios de agosto, pero todavía sin fecha cerrada. El alcalde se comprometió a responder a las reclamaciones de una rebaja del precio de todos aquellos artesanos que se queden durante toda la feria hasta el 30 de septiembre “siempre dentro de la estricta legalidad y de lo que el gabinete jurídico determine”.

Algunos artesanos también mostraron su malestar por el hecho de que una misma familia se haya hecho con varios stands de la Multisectorial y que esto haya imposibilitado el acceso de otros a un expositor.