Crónica | Los Lunes al Col se mantiene invicta y Volandeira hace triplete en el Entroido cambadés

La lluvia no perdonó y Cambados tuvo que trasladar el Gran Concurso de disfraces al salón de Peña. El mal tiempo tampoco ayudó a la participación, que fue más bien floja, pero la diversión estuvo garantizada y el acto se entremezcló de manera natural con el certamen de comparsas posterior y las instalaciones de San Tomé acabaron llenas. La música y la animación la pusieron los profesionales de Studio 21 y el concejal de Cultura, Víctor Caamaño, se encargó de entregar los premios.



En juvenil quedaron desiertas todas las categorías, mientras que en adulto resultaron ganadores: el “Gran Can-sino”, un original disfraz en el que hasta el pequeño perro de su autora acudió disfrazado (individual); en parejas fue un joven vestido de golfista y una mujer con un vestido que emulaba un campo de juego; y en grupo resultaron elegidos “Aí veñen os hippies”, de Volandeira, que este año han hecho triplete. Y es que la asociación había acudido para participar en el concurso de comparsas, pero como no había aspirantes se animó y sumó un nuevo galardón al conseguido el domingo, en del Carrozas y no fue todo, porque al final también logró el tercer puesto con sus cánticos. Sin embargo, Los Lunes al Col volvió a ser la campeona, por tercer año consecutivo. Sus letras de tono político, hablando de la crisis del cuatripartito bajo el título “A virxe de Fátima o “Miña tenda galega”, se ganaron al jurado.

El segundo puesto fue para la comparsa vilaxoanesa Marajota e Media, que también fue muy aplaudida. En total, el Concello repartió 900 euros en este certamen que animó el ambiente en Peña. El salón también será escenario hoy del Entierro da Sardiña para evitar problemas con la lluvia. La temática es la lucha contra la lacra del machismo y hoy se dará a conocer cómo se representa. Antes de la quema, en San Tomé, habrá degustación de postres típicos de las Amas de Casa Albariño, a partir de las 18 horas.