Crónica | Las rencillas entre exsocios tensa el Pleno y da paso al ataque personal

La propuesta de desestimación del recurso de la familia Rocafort durante el Pleno extraordinario sirvió ayer de escenario perfecto para evidenciar las rencillas entre exsocios de gobierno. El portavoz nacionalista, David Otero, reprochó a Gonzalo Pita su postura y su silencio “ata o que hai uns meses criticaba”. Un silencio que el ahora teniente alcalde de Sanxenxo rompió para acusar al nacionalista de “desaproveitar a oportunidade” durante su etapa de gobierno. “As cousas se solucionan tomando decisións e vostedes en urbanismo non se mollaron en absolutamente nada. Por iso, eu estou aquí e vostedes na oposición”, apuntó.

Pita invitó a Otero a mirar “cara adiante” después de realizar una vehemente defensa del PXOM. Por la ubicación en las bancadas inició Otero su turno de réplica. “Tería que dar vostede as coordenadas de GPS da súa ubicación porque eu creo que xa non sabe onde está”, espetó el nacionalista. Una respuesta que se vio interrumpida por el liberal que saltó al ataque personal: “Eu estou no goberno e vostede está na oposición onde vai estar o resto da súa vida e mais no paro”, incidió.

Otero continuó su réplica augurándole una corta vida en política. “A vostede quédalle pouco porque non lle vai votar ninguén porque está descalificado a tódolos niveis. Non creo que teña o valor de volver a presentarse”, apuntó. Una decisión que Pita, que iba respondiendo sobre la marcha a la intervención de Otero, dejó en manos de los vecinos. “Iso será os veciños o que o digan”, dijo.

Para terminar el turno de intervención, Otero advirtió a Pita que Martín “non vai contar con vostede, fíxolle o abrazo do oso con ese partido sen entidade”.

El punto del recurso de la familia Rocafort fue, sin duda, el asunto que más debate generó y para el que más explicaciones ofreció el gobierno. El alcalde, Telmo Martín, reconoció que no está de acuerdo con el pago a cuatro años “pero ese é o acordo e así farase” y negó que esa parcela no pudiese tener un uso al que se le pudiese sacar el producto. “En canto pase a mans do Concello de Sanxenxo farase algo. Non é certo que non poida facerse un aparcamento subterráneo. É vostede un mentireiro señor Otero”, dijo.

También la concejala de Urbanismo intervino en el debate. “A zona verde desa parcela non a pintou o señor Martín. Iso xa estaba así nas normas subsidiarias e o valor da parcela non e pola súa vinculación a ningún solo, senón pola súa situación”, apuntó María Deza.