El cuatripartito implica a mediadores externos en la crisis de gobierno

El cuatripartito pasará el lunes la prueba de fuego. Los socios afrontarán un problema recurrente, que arrastran casi desde los inicios: las interferencias entre las funciones de gobierno repartidas en 2015. Todos reconocen defectos, aunque vistos desde prismas y por motivaciones diferentes. Será ese día porque es la fecha fijada por la alcaldesa, Fátima Abal Roma, para celebrar dos reuniones. La socialista convocará primero a todos los concejales del Ejecutivo y posteriormente tendrá lugar una comisión de seguimiento del pacto en la que también está previsto que participen miembros de la direcciones de cada partido, ajenos al gobierno. Así lo pretende el responsable comarcal del BNG, Manuel Domínguez, quien ayer mismo contactó con dirigentes del PSOE en O Salnés para pedir que lacomisión se convoque de manera “urxente” y “especial”, con la participación de una delegación de cada partido.

Abal Roma, que hoy se reunirá con su militancia, parece dispuesta y ayer volvió a apelar al diálogo como forma de solventar esta tercera crisis. El mismo día que el edil de Pode, José Ramón Abal Varela, le dio el ultimátum, dándole a elegir entre él y el portavoz municipal, Xurxo Charlín, al que acusa de usurparle sus funciones, ya advirtió que no iba a elegir entre nadie.

La alcaldesa también se mostró comprensiva respecto al tiempo de “reflexión” que se ha tomado Abal Varela, que no volverá al Concello hasta el lunes y ni siquiera acudirá hoy al brindis de clausura de uno de sus proyectos estrella, la Ciudad Europea del Vino. Desde Somos Cambados también respetan su decisión. “Cada persoa é dona dos seus tempos e os administra como considera”, manifestó su portavoz, Tino Cordal. La plataforma también escuchó ayer a los miembros de su coordinadora para establecer su postura, aunque Charlín siempre ha negado las acusaciones del edil de Vilariño.

¿Una modificación del pacto?

El Bloque también trasladó a sus bases la situación y reconoce la existencia de un problema: hay “un solapamento de competencias, xa non é unha cuestión entre concelleiros é un problema entre partidos”, explicó su portavoz. Víctor Caamaño considera que en el pacto no se definieron estas cuestiones y por eso “a orixe dos conflitos sempre é a mesma”. De hecho, su grupo considera que si se haya la forma de evitar futuras crisis, “se debe plasmar nalgún sitio”. Es por ello que vienen reclamando la reunión de la comisión del pacto, aunque espera que con mejores resultados que en anteriores convocatorias porque la situación se ha vuelto a repetir: Abal siente que le “roban” la difusión e información a los medios de comunicación de los proyectos que le corresponden y amenaza con la ruptura del pacto, aunque en esta ocasión asegura que Charlín lo ha roto con su actitud y ha dejado la pelota en el tejado de la alcaldesa.

Para la escisión de su partido, Alternativa por Cambados, todo esto “é un teatrillo”, una “estratexia para debilitar ao seus socios, especialmente a Charlín, e facerse forte para posicionarse de cara as próximas eleccións”, explicó su portavoz, Sergio Abal. Y respecto a su ausencia estos días en el Ayuntamiento y en el brindis de hoy le parece una “falta de respeto inadmisible”, así como un capricho que dará una “imaxe patética”.

Desde del grupo nacionalista, sin embargo, se limitaron a señalar que “cando organizas algo tes que facerte cargo ou deixalo en mans de alguén; e outra cousa é reflexionar, que está ben. O mellor é, primeiro reflexionar e logo actuar”, añadió Caamaño. l