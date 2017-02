Los daños del temporal y la competencia para las ayudas enfrentan a Xunta y Diputación

“Isto é o mundo ao revés”. El portavoz socialista en la Diputación, Carlos López Font, hacía tal calificativo al encontrarse ayer con la petición del delegado de la Xunta, Cores Tourís, para que la administración provincial aporte fondos en ayudas a los damnificados por el temporal en Meis.

Desde el ente pontevedrés lamentaron ayer que “o delegado da Xunta use as súas visitas oficiais aos concellos afectados polos temporais para enganar aos veciños”, “descargado a súa responsabilidade sobre a Deputación”, cuando, recuerdan, “ten que ser a propia Xunta a encargada de restituir os danos”.

Font mantiene que la Lei de Emerxencias de Galicia es clara y que la competencia es autonómica cuando se trata del “restablecemento dos servizos e a fixación de axudas ou subvencións para paliar os danos de situacións de catástrofes provocadas polos temporais”. Y, convencidos de ello, “dende o grupo provincial imos presentar na Deputación unha moción para instar á Xunta a atender as demandas dos concellos”.



"uralitas tóxicas"

López Font fue incluso más allá: “Quen ten que poñer o diñeiro para repoñer os danos acusa aos demais de non facer nada, e el, que fai?”, señala en alusión a Tourís. Añade que la Xunta debería asumir una campaña de retirada de uralitas de fibrocemento, “material tóxico prohibido na Unión Europea por conter fibra de amianto”, un material potencialmente cancerígeno. Estos deben ser retirados por empresas especializadas y, por ello, la moción socialista en la Diputación también instará a la Xunta a hacerse cargo de esta medida.

Igualmente, el ente presidido por Carmela Silva solicitará a la Xunta que, en coordinación con la Federación Galega de Municipios e Provincias, apruebe un protocolo de respuesta para establecer los mecanismos de atención y reclamación ante cualquier emergencia en Galicia. Igualmente, pedirán al ente autonómico una línea de ayudas para daños de temporales, como la que el PP reclama en Diputación. Por último, quieren mejoras en infraestructuras eléctricas para evitar la caída del servicio en el rural y más garantías de asesoramiento a los clientes frente a las empresas del sector.