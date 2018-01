La denuncia de goteras en el multiusos desata la polémica entre gobierno, Gañemos y PSOE

En forma de moción por parte del PSOE y de denuncia publica por Gañemos Vilanova, los grupos opositores lamentaban ayer la aparición de goteras en el pabellón multiusos y despertaron por ello la cólera del alcalde. El popular Gonzalo Durán negaba tajante y con enojo esas supuestas deficiencias y aprovechó esta respuesta para cargar con dureza contra ambos grupos.

Tanto Gañemos como el PSOE señalaban filtraciones de agua que alcanzaban la pista de madera y hablaban de “perigo” para la actividad. El grupo de Elena Cores añadía que el multiusos también carece de ascensor, por lo que incumple la norma de accesibilidad, mientras los socialistas amplían las deficiencias: Más goteras en el aula del piso superior y agua en la entrada. Igualmente, lamentan que siga pendiente la habilitación del gimnasio.



Medidas y respuesta

Los dos grupos pedían medidas urgentes y recuerdan las importantes reformas a las que fue sometido el edificio en los últimos años, acusando al ejecutivo.

Durán visitó ayer el pabellón y negó que haya goteras que inhabiliten el uso del recinto. Recordó que el PP celebró en diciembre una cena “con mil comensales y no nos llovió encima” y se organizaron estos meses diversas actividades, incluidos los ciclos de cine, “sin problemas”. Reconoció que “las noches que llueve mucho y hay viento fuerte” se llegó a filtrar algo de agua en una zona, pero negó que cayese a la pista y aseguró que se sellará cuando mejore el tiempo con cargo a la garantía de obra. Presumió que clubs de otras localidades acuden a Vilanova cuando no pueden hacer uso de sus propios pabellones por condensación.

Durán acusó entonces a la “extrema izquierda” de seguir una política de “cuanto peor, mejor” y al PSOE en particular, de “hablar siempre mal del pueblo”, “perjudicando la imagen” de una localidad que también “vive del turismo”. Considera que estas denuncias tratan de tapar “los follones internos” del grupo opositor: “Ahora se cargan al portavoz, metieron a otra chica más joven”. “Se han cargado al que iba a ser secretario general y están peleados entre ellos”, sostiene.

De la líder de Gañemos, Elena Cores, dijo que es concejala para “mejorar una situación particular, de la ilegalidad urbanística que tiene”. “No le ha salido bien la operación y trata de reventar todo lo que puede”, concluyó. l