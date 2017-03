Denuncian la obstrucción de un paso vecinal desde hace más de un mes en Baltar

Seis semanas llevan los vecinos de la calle Gaivoteira, en Baltar, sin poder atravesar un camino de paso debido a la obstrucción producida por la acumulación de tierra de un muro colindante en construcción.



Las molestias causadas por la obra comenzaron, según denuncian los vecinos, en octubre del año pasado con la presencia de maquinaria pesada y los movimientos de tierra. “Nuestra paciencia tiene un límite. Hemos llamado al ayuntamiento, hablado con el concejal de Urbanismo y las cosas siguen igual. Será que solo somos cinco casas las que solemos usar esa vía”, apunta una de las vecinas afectadas por las obras.



El camino, exclusivo para peatonal supone una mayor comodidad en los desplazamientos por la zona. “¿Qué hacemos los vecinos, saltamos? Cierto es que podemos salir con el coche por el otro lado, o recorrer unos doscientos metros para llegar al mismo sitio que si pasaremos por este camino de veinte metros”, señala la misma vecina.



La Policía Local ha acudido recientemente al punto para cerrar con una cinta el paso al camino que se encuentra en parte obstruido con tierra a instancias de una vecina después de que el Concello ordenase paralizar la obra. “La cinta fue puesta por la Policía Local después de que diese aviso a los agentes de que señalizaran el camino cortado, porque de noche ahora no hay ninguna luz y alguien se podía hacer daño. Manda narices q el ayuntamiento pare una obra, pero luego no se preocupe de las condiciones en las que ha quedado”, apunta indignada esta vecina de la calle Gaivoteira.



Fuentes municipales apuntan que el Concello ya le ha enviado al vecino promotor de la obra varios requerimientos para la retirada de tierra del camino, pero también para que tire el muro porque es “ilegalizable”. La última notificación fue enviada esta misma semana, pero hasta el momento no se ha producido ningún tipo de respuesta.



Tampoco permitirá el Concello ensanchar el camino de paso que había anteriormente y que ahora tras la obra contaba con tres metros de ancho. Se trata de un camino de paso de peatones y no puede exceder la anchura que anteriormente tenía, en torno a un metro.