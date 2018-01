Deportes sustituirá el marcador estropeado de O Pombal y defiende su gestión

El Concello defendió ayer su proceder y ha iniciado los trámites para comprar un nuevo marcador de 24 segundos para el pabellón de O Pombal, con la intención de que esté instalado a tiempo para el próximo partido en casa del Xuven. El club ha criticado los continuos problemas con este mecanismo llegando a pensarse el acabar la temporada en otro municipio ante las multas de la Federación Española (suman 750 euros).

El concejal de Deportes, Víctor Caamaño, relató que se sometió a diferentes reparaciones desde que empezó a dar problemas (cambio de placa base y la antena). “Fixemos o axeitado que era primeiro intentar arranxalo, ademais nese momento, antes do verán, non era posible mercar un novo porque non había orzamento municipal”, explicó. Como los arreglos no han funcionado ya han hablado con la empresa proveedora de estos aparatos –tienen un coste de 2.500 euros– y también tienen el certificado de Intervención donde se indica que hay crédito para afrontar el pago, como asegura exige esa compañía. Es más, según el edil, no se hizo la semana anterior porque no estaba la técnica municipal y Caamaño expuso que, a veces las cosas llevan parejas trámites como este, que parecen sencillos, pero precisan de tiempo. De hecho, el asunto se tiene que llevar a la Xunta de Goberno local de hoy y “esperamos ter o marcador para o sábado, que o Xuven xoga na casa, pero xa non depende de nós directamente, aínda que o apuraremos”.

Reglamento de uso

El edil del BNG también lamentó que el club no esté a gusto con el reglamento de uso de instalaciones deportivas. “O normal é que unhas instalacións municipais as xestione o Concello e non os clubs a nivel privado e nos últimos 28 anos funcionaba así. Non é un sistema aceptable porque tamén hai outros usuarios con dereitos ao acceso”, manifestó. Entiende que antes, al no depender de nadie, le resultaba más cómodo entrar y salir del pabellón, pero “hai que acostumarse” y aseguró que el Concello “ten toda a boa disposición” a hablar los problemas y a encontrar soluciones, aunque respecto a los horarios de apertura, cree que son lo suficientemente amplios. l