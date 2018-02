Detenido por estafar 950 euros a un vecino de Sanxenxo y a otras 10 personas en Marín y Vigo

Un hombre de 60 años y residente en Ourense ha sido arrestado por la Policía Nacional como sospechoso de cometer once estafas a personas entre las que había vendedores de cupones y personas con discapacidad en los municipios de Marín, Sanxenxo y Vigo. En la localidad saliniense se hizo con un botín de 950 euros.

Todas las víctimas, en su mayoría de edad avanzada, señalaron las habilidades y artimañas del investigado con las que logró ganarse su confianza y convencerles para que le entregaran diversas cantidades de dinero, según fuentes policiales.

La primera denuncia contra este individuo, al que le constan antecedentes por hechos similares en diferentes puntos de España, fue presentada el 20 de septiembre en Marín. En octubre se presentó otra en Sanxenxo, esta vez en una parada de autobús donde un coche se detuvo al lado del denunciante y el conductor le invitó a subir y a trasladarlo a su domicilio. Durante el trayecto, tras una charla animada, le explicó que necesitaba cambio de dinero urgentemente. Tras ganarse la confianza del denunciante, éste le hizo entrega de 950 euros en billetes de diferente valor que tenía en su domicilio la víctima.

Una vez en Portonovo le pidió que se apease y esperase allí mientras él iba a casa a buscar una caja de vino para regalarle y después ir juntos a un banco para retirar el dinero, pero no volvió.

Según la Policía, hacía creer que tenía un gran poder adquisitivo y que era dueño de locales de hostelería, gasolineras o empresas, decía necesitar cambio en efectivo, ya que las entidades bancarias no se lo daban si no lo solicitaba con antelación.