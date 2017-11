Detenido en Meaño por la venta ilegal de productos de estética falsos

La Policía Nacional ha detenido en Meaño al presunto responsable de la venta ilegal y distribución a toda España de productos de medicina estética falsificados que salían al mercado español desde una nave ubicada en Dena. Según fuentes policiales el arrestado importaba las máquinas desde China a través de su empresa y posteriormente las distribuía como si de productos originales se tratase por un valor de 15.000 euros la unidad. Al parecer ofertaba los aparatos a través de las redes sociales y ferias del sector en las que mostraba a los compradores potenciales su supuesta autenticidad entregando certificados falsos que acreditaban la superación de pruebas de calidad.

Fuentes de la Policía Nacional señalan que la investigación se inició al advertirse que una mujer había sufrido lesiones en el rostro tras recibir un tratamiento de rejuvenecimiento de la piel en una clínica de estética. Tras este hecho los agentes sospecharon que podría tratarse de un aparato falsificado por lo que realizaron las actuaciones necesarias para averiguar el origen de la máquina empleada. Las sospechas se confirmaron pronto dado que las máquinas imitadas solo tienen 30 ejemplares originales en toda España y el precio real es de unos 40.000 euros.

Once clínicas afectadas

Tras las pesquisas realizadas por los agentes de la Policía Nacional se descubrió que las receptoras de los aparatos de belleza falsos eran clínicas distribuidas por provincias de toda España, en total once. Estos aparatos se encontraban en funcionamiento hasta su intervención, lo que ha afectado no solamente a la imagen delas marcas compradoras, sino que también suponían un riesgo para la salud de los clientes.

El arrestado, titular de la nave de Dena (en Meaño), se enfrenta a un presunto delito contra la propiedad industrial y también a un presunto delito de estafa y falsedad documental. A mayores los agentes de la Policía Nacional han realizado dos registros en los que se han intervenido pendrives y cartuchos para el funcionamiento de las máquinas falsificadas.