Detienen a “Karateka” por disparar desde su ventana a agentes de Tráfico

La Guardia Civil procedió ayer a la detención de un vecino de la localidad de Meis tras efectuar unos disparos ante la presencia de una patrulla de Tráfico frente a su domicilio. El arrestado sería Juan Ramón F. C., alias “Karateka”, en su día procesado en el marco de la operación “Amanecer” contra el tráfico de drogas, operativo en el que también se investigó a Laureano Oubiña y a Sito Miñanco.

Según los pocos datos que trascendieron ayer a través de las fuentes oficiales, el suceso tuvo lugar poco antes de las siete de la mañana, en una vivienda de la parroquia meisina de San Tomé de Nogueira.

Al parecer, una patrulla de Tráfico estacionó su vehículo frente al domicilio, momento en que el hombre que terminó arrestado sacó un arma por la ventana y efectuó unos disparos.

Según los trascendido este viernes, el arma utilizada podría haber sido de fogueo. No hubo que lamentar heridos ni tampoco daños materiales en el vehículo policial.

Arrestado

Tras las detonaciones, los agentes de la Guardia Civil desplazados al punto consiguieron convencer al hombre para que saliese de su domicilio, entregándose, procediendo a su detención y requisando un arma, con la que supuestamente se habían efectuado los tiros.

El detenido fue conducido a las dependencias y calabozos de la Guardia Civil de Cambados, donde ayer permaneció arrestado mientras se seguía avanzando en la investigación.

El suceso no pasó desapercibido ayer en Meis. El domicilio desde donde se efectuaron los disparos se ubica en las inmediaciones del enlace con la Autovía do Salnés y no muy lejos de allí, en el Campo da Feira de O Mosteiro, se celebraba también de mañana el mercado navideño del “Galo de Curral”.

Vendedores y clientes vieron incluso pasar varias dotaciones de la Guardia Civil en dirección a la Autovía, movilizadas por el dispositivo policial tras tener constancia del suceso.

El nombre de “Karateka” había sido uno de los incluidos en la relación de arrestados en el citado operativo “Amanecer”, efectuado en el año 1997, contra el tráfico de hachís, dispositivo en el que también se llegó a investigar a Sito Miñanco (que saldría absuelto posteriormente ) y a Laureano Oubiña.

En la relación de detenidos entonces por ese caso se incluyó también a José Ramón Vázquez Vázquez “O Piturro” y el vilanovés Juan Mouta Tourís. l