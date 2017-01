utilizaron un programa informático

Durante la sesión de ayer, los niños pudieron conocer cómo funciona el programa informático de préstamos de libros. Así, aprendieron a identificar y buscar volúmenes y usuarios. foto: gonzalo salgado

conocieron el funcionamiento interno

Además del funcionamiento interno de la institución, conocieron parte de su historia: Desde sus comienzos y sus primeros socios, al cambio a la nueva ubicación en la Casa dos Fraga. foto: gonzalo salgado

la institución cuenta con casi 4.000 socios

La biblioteca municipal de Cambados cuenta con cerca de 4.000 socios. Desde su fundación en los ochenta, los carnets han ido evolucionando, pero todos son válidos aún mientras no se den de baja. Así lo recordaba ayer María Vázquez, técnico de Cultura, que señala que muchos antiguos usuarios acuden preocupados a la institución pensando que sus antiguos carnets ya no sirven. foto: gonzalo salgado

La biblioteca muestra sus tesoros ocultos a los más pequeños

La Biblioteca Luis Rei celebró ayer el día del usuario enseñando algunos de sus secretos a los socios más jóvenes. Pudieron ver, incluso, algunas dependencias no abiertas al público, como el archivo histórico. foto: gonzalo salgado