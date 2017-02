La Diputación busca la firma de un convenio con Interior para la remodelación del cuartel

El cuartel de la Guardia Civil de Cambados presenta serias deficiencias y desde hace años el PSOE viene presentando enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para la inclusión de una partida que permita construir unas nuevas dependencias. Así lo recordaba ayer la alcaldesa socialista, Fátima Abal, quien explicó que ante los continuos rechazos a sus propuestas, la Diputación pretende firmar un acuerdo con el Ministerio del Interior para realizar una “remodelación estructural”.



La regidora incluyó la consecución de esta infraestructura en el pacto de gobierno del cuatripartito cambadés porque es, desde hace años, una prioridad para su partido. Sin embargo, “levamos moitos anos presentando enmendas aos orzamentos e sempre son rexeitadas e, á vista das necesidades, que son moitas, de accesibilidade por exemplo, así como das deficiencias de diversa índole que presenta, pensouse en facer unha remodelación estructural”.



La idea es realizarla mediante un convenio de colaboración entre el gobierno provincial y el estatal. No sería la primera vez que se emplea esta fórmula, recientemente se hizo lo mismo en el acuartelamiento de Granada, y la Diputación pontevedresa ya ha dado el primer paso. De hecho, aprobó una modificación de crédito en el pleno del pasado viernes con el objetivo de contar con una partida económica para este asunto y otros de la provincia. De 14 millones en concreto y salió adelante a pesar de los votos en contra del PP. De hecho, Abal le reprochó esta postura al portavoz de los populares cambadeses, Luis Aragunde, en el pleno municipal.



Los grupos debatían una moción suya para pedir a la institución provincial un protocolo de actuación ante los temporales y Aragunde aprovechó para reprochar que de ese dinero, siete millones son para Vigo y Pontevedra y acusarle de “olvidarse” de los ayuntamientos más pequeños.



La regidora cambadesa le indicó que la modificación incluía la remodelación del cuartel de la Guardia Civil, así que “se votades en contra das obras que veñen para Cambados logo non digades que a Diputación esquécese”. Y el popular se excusó: “Polo xeito como se fan as cousas agora na Deputación”.



La regidora espera obtener en los próximos días más detalles de los planes provinciales sobre esta infraestructura en la que viven algunos agentes del Instituto Armado y se centraliza todo su trabajo al servicio de la capital del albariño, así como de otras localidades como Meis, Meaño o Ribadumia.