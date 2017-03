La Diputación descarta el modelo de acera para mejorar la seguridad en San Vicente

La mejora de la movilidad peatonal en San Vicente, concretamente entre la carretera que lleva a la iglesia y a las playas no pasará por la construcción de aceras. La Diputación de Pontevedra cuenta ya con un proyecto que fue presentado al alcalde, José Cacabelos, y remitido a Patrimonio por lo que el inicio de las obras dependerá del informe autonómico y de las cesiones necesarias para ejecutar el proyecto. “Dende a Deputación axilizamos este proxecto porque hai un problema manifesto de seguridad viaria para os peóns que se agrava durante a tempada de verán, cando a poboación do núcleo de San Vicente, cuns 2.000 veciños e veciñas, aumenta polo turismo de forma significativa”, explicó.



La solución, según dijo el diputado provincial, Uxío Benítez, huye totalmente del carácter urbano que supondría la instalación de aceras, pero permitirá garantizar una mejor movilidad peatonal y seguridad vial a través de actuaciones singulares y específicas para cada trecho de la carretera. “Respectaranse as particularidades e o patrimonio existente con propostas técnicas acaídas para permitir unha correcta convivencia entre vehículos e persoas engadindo elementos de calmado do tráfico”, explica. Benítez hizo el anuncio de la obra en una reunión mantenida esta semana con el alcalde de O Grove, José Cacabelos, a quien explicó que en las próximas semanas se cuantificará el coste de la actuación y se concretará la fórmula de colaboración entre la Diputación y el Concello. Esta obra fue una de las primeras peticiones que se hizo a la institución provincial por parte del regidor meco.



En los próximos días el proyecto se enviará al gobierno local, que es el responsable de conseguir las cesiones de terrenos para ampliar la sección de la carretera en zonas puntuales. Desde el departamento de Mobilidade de la Diputación ya se remitió el proyecto al departamento de Patrimonio de la Xunta de Galicia para que realice el informe preceptivo, dado que afecta a un conjunto arquitectónico catalogado (lo de la iglesia de San Vicente), a bienes etnógráficos (hórreos y cruceiros) y a bienes arqueológicos (Adro Vello). También se solicitaron informes a Costas y a Augas de Galicia.



El inicio de las obras se prevé para después del verano si todos los trámites se cumplen sin complicaciones. En cualquier caso si los terrenos están a disposición y lo único que quedar por llegar es el visto bueno de Patrimonio, el diputado provincial indicó que los técnicos provinciales valorarían la posibilidad de ejecutar el proyecto en dos fases, actuando en el primer trecho y dejando la zona de afección de la iglesias para una fecha posterior.



El alcalde revisará y explicará el proyecto a los vecinos de San Vicente aunque aseguró “estar dacordo con el”.