La Diputación pasará al Concello la factura de obra en el vial de As Sinas

El Concello de Vilanova deberá asumir el coste de la reparación del nuevo hundimiento del vial de As Sinas detectado esta semana y se enfrenta a las acusaciones de “machismo” que cayeron sobre su alcalde desde los líderes socialistas de 25 municipios, por llamar a Carmela Silva “mamporrera de Abel Caballero”. La Diputación de Pontevedra constató que el socavón de la polémica se derivó de un deficiente estado de mantenimiento de la red de saneamiento del entorno, que es de titularidad municipal.



Por ello, aunque la reparación de la carretera la asume y ya ejecuta la administración competente, la provincial, el coste tendrá que afrontarlo la responsable del desperfecto, señalando como tal al Ayuntamiento gobernado por Gonzalo Durán. Según los informes técnicos del ente pontevedrés, el hundimiento del firme se produjo como consecuencia de un pozo de registro del alcantarillado que presentaba daños y que estuvo registrando filtraciones a la plataforma de la carretera. Este flujo motivó la aparición del socavón. Los operarios comprobaron “claramente” que “era o pozo de rexistro situado xusto a carón do socavón o que presentaba as deficiencias de mantemento”.



El departamento provincial de Mobilidade confirmó este jueves que ya se inició la reparación del agujero, obra que terminará “nos vindeiros días”, con la reposición del firme. Además, la Diputación realizará una valoración económica de los daños y costes derivados de la incidencia, “que lle será remitida ao Concello de Vilanova, como titular da rede”.



“Machista”

Todo ello se produce después de que el ejecutivo municipal caldease el ambiente con duras críticas al ejecutivo de Silva, cuando esta misma semana el regidor la tildaba de “mamporrera de Abel Caballero”, acusándola de mermar la financiación para el mantenimiento de viales en favor de proyectos para Vigo. Ayer, tal calificativo encontró la condena unánime de alcaldes y ediles socialistas de 25 municipios que calificaron estas declaraciones de “inaceptables e machistas”, “graves insultos”, “fóra de calquera crítica política normal”. Aseguran que los vecinos de Vilanova “teñen que sentir vergoña allea” por un regidor que “leva a política ao nivel dunha discusión de taberna” y “loita de barro”. Creen que ello es fruto de la “inacción” y “nefasta xestión” de su ejecutivo.