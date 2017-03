La Diputación retira de manera definitiva el proyecto para la variante de Baión

La Diputación anulará hoy el contrato de la variante de Baión con la empresa adjudicataria por la “vía amistosa” y tras “graves irregularidades” de tramitación, informó el diputado de Mobilidade, Uxío Benítez. Con todo, aseguró que ya está contratada una asistencia técnica para mejorar el vial, pero con grandes diferencias con el proyecto inicial, con la instalación de pasos elevados y ampliación en algunos tramos, entre otras acciones.



Benítez repasó el historial de esta obra que fue adjudicada en julio de 2015 por el gobierno de Louzán en funciones a la empresa Covsa por 1,1, millones de euros. Para empezar, aseguró que se hizo sin tener a disposición los terrenos “sen iniciar o expediente expropiatorio e sen compromiso de colaboración do Concello nin tampouco dos propietarios dos terreos”.



Y no es todo. Afirmó que incluso recibieron cartas de afectados “en contra do proxecto” porque “lle quita vida ao núcleo de Carballo”. Explicó que la actuación afectaba a una gran cantidad de terreno pues no se trata de una ampliación del vial, sino de hacer “una nova estrada pasando polo medio das fincas” y necesitaríanse parcelas completas e non hai ningún trámite iniciado”, insistió.



El diputado de Mobilidade también señaló que hay otro problema y es que carecía de informe de evaluación ambiental simplificada y que, de hecho, el nombre del proyecto “esconde” que se trata de una variante con un cambio de trazado del vial existente, que precisaría de este tipo de trámites. El nombre oficial era “Ensanche e mellora da EP-9701 Baión-András”.



Asimismo apuntó que el informe de Patrimonio se “solicitou posteriormente á adxudicación da obra”, pero además la administración concluyó que “era preciso modificar o trazado no primeiro tramo da vía para seguir adiante”; y también que la autorización de la concentración parcelaria había caducado.



"impedimentos insalvables"

Benítez señaló que todos eran “impedimentos insalvables” porque solo adaptar el proyecto original a las exigencias de este organismo “requiriría dunha nova contratación”. Por todo ello, se decidió resolver el contrato con Covsa y hoy se hará de manera oficial, y sin coste para las arcas provinciales porque se ha hecho por la “vía amistosa” y renuncia a la indemnización que le correspondería, es decir, el 3% del precio de adjudicación por estar las obras suspendidas más de seis meses.



Con todo, se hará un nuevo proyecto, pero diferente, con ampliaciones en algunos tramos, la mejora de intersecciones para ganar visibilidad y acciones que permitan convivir el tráfico rodado con el peatonal con, por ejemplo, pasos elevados.



críticas al alcalde

No obstante, “deberá ser consensuado co Concello” y “de ningún xeito se levará adiante se o alcalde non dá o visto bo”, advirtió. En cualquier caso, Benítez manifestó su escepticismo con respecto al interés del regidor en realizar “alguna actuación”. Y es que “ata o de agora non solicitou ningunha entrevista formal para falar de nada relativo ás estradas provinciais no seu municipio. Só coñezo queixas na prensa e ningunha aportación en positivo que mellore a vida da súa veciñananza”, añadió.