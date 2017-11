La Diputación saca a concurso la mejora de la carretera de San Vicente por 542.261 euros

La Diputación de Pontevedra anunció ayer oficialmente la licitación de la obra de “Actuación integral de seguranza viaria e mobilidade sostible na EP-9106 dende a EP-9101 ata a igrexa de San Vicente”. El Boletín Oficial da Provincia publicó ayer el anuncio da contratación, que tiene un presupuesto de 542.261 euros y da un plazo de ejecución de cuatro meses.

El plazo de presentación de ofertas para las constructoras interesadas finalizará el próximo 5 de diciembre. Las propuestas serán analizadas técnicamente valorando el programa y equipo de trabajo (15 puntos), el plan de control de calidad (15 puntos), la memoria de trabajo (10 puntos), y el plan de actuación ambiental (5 puntos). Las empresas que consigan un mínimo de 20 puntos en la parte anterior pasarán a la valoración económica, donde el menor precio ofertado obtendrá un máximo de 55 puntos. Una vez estudiados todos estos criterios, se realizará una propuesta de adjudicación, que deberá ser aprobada en Xunta de Goberno.

Según recordó el diputado de Mobilidade, Uxío Benítez, los terrenos necesarios para realizar la mejora ya están disponibles y Patrimonio ya dio su visto bueno a la actuación, por lo que una vez se firme el contrato con la concesionaria las obras podrán comenzar de forma inminente.

El proyecto se ejecutará en 877 metros de longitud de la vía, entre el cruce con la carretera provincial EP-9101 y la iglesia de SanVicente. Este espacio se dividirá en tres tramos diferenciados. En el primero y en el tercero, se creará una senda de 2,5 metros de ancho para el tránsito peatonal y ciclista que estará delimitada por elementos de iluminación y tendrá una rodadura diferenciada de hormigón, en la que el máximo de velocidad será de 30 kilómetros por hora.

El segundo tramo (390 metros) coincide con la zona de viviendas, en la que el ancho de la vía no permite una segregación de tránsitos, por lo que se apuesta por una plataforma única en la que habrá prioridad peatonal y los vehículos no podrán superar los 20 kilómetros hora. En este espacio habrá una plataforma continua de color diferenciado y tendrá también una baliza de iluminación para destacar el uso peatonal. Como elementos de seguridad viaria, se instalarán cinco pasos de peatones sobreelevados y diez reductores físicos de velocidad de vehículos. “Trátase do primeiro proxecto da Deputación no que, ao non haber un largo suficiente para facer beirarrúas, se instala unha plataforma única. Esta actuación servirá de exemplo de plataformas únicas en lugar de facer beirarrúas absurdas dun metro que non valen para nada”, salientou o deputado

Otra parte de la actuación será la referida a la puesta en valor del entorno de la iglesia de San Vicente del Grove, donde se redefinirá el espacio con nuevos pavimentos, de adoquín y piedra, que estarán delimitados por bolardos para acceso exclusivamente peatonal, así como el drenaje e iluminación del crucero. También se incluyen partidas de jardinería y se proyecta la plantación de tres cipreses.