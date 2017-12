La DO servirá en Peña unos espumosos que alcanzan ya los 80.000 litros al año

El salón José Peña de Cambados acogerá el domingo 17 de diciembre, desde las 11 horas, las VI Xornadas Viños Espumosos de la Denominación de Origen (DO) Rías Baixas. Será en un evento de degustación de diez marcas aportadas por seis bodegas, que se maridarán en esta ocasión con quesos de Cobideza y también con mermelada de albariño producida por La Mariquita de Azúcar, tras la experiencia del año anterior de incluir conservas.

El evento será gratuito pero tiene 80 plazas disponibles, con lo que será imprescindible que los interesados reserven plaza, bien presencialmente en la oficina de turismo o contactándola en el correo electrónico turismo@cambados.es.

Bodegas Eidosela, As Laxas, Martín Codax, Mar de Frades, Pablo Padín y Señorío de Rubiós participan en esta edición que, en palabras del presidente del Consejo de la DO, Juan Gil de Araújo, tiene por objetivo contribuir a la promoción de este tipo de productos. De hecho, Rías Baixas, aseguró, destina ya algo más del 70 % de su presupuesto anual en actividades ligadas a la promoción, publicidad y divulgación de sus caldos.

Producción creciente

Araújo también adelantó que la producción este año, en lo tocante a los espumosos, alcanzará unos 80.000 litros, lo que significará más de 100.000 botellas puestas en el mercado, actualmente, por unas doce bodegas. Son estas las primeras en lanzarse a la conquista de un mercado en el que sigue pesando de forma poderosa el tirón de los productos catalanes, aunque el edil de Enoturismo, José Ramón Abal, aludió a la situación política en Cataluña como una suerte de oportunidad para seguir asentando los espumosos de Rías Baixas en el mercado.

Estos productos todavía representan una parte muy reducida de la producción total de la DO, aunque, tal y como resaltaban desde Martín Códax, prueban la “versatilidad” de la uva albariña, permitiendo además la mejora de los datos económicos y de ventas de las bodegas que, poco a poco, expanden también esta nueva línea de mercado.