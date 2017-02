“Donald Trampulleiro” arderá en el Entroido cambadés que ofrecerá seis días de actividades

El Entroido cambadés ofrecerá seis días de actividades en los que repetirán los tradicionales desfiles, bailes y concursos, así como el entierro de la sardina que este año quemará a “Donald Trampulleiro” con una papisa muy especial como maestra de ceremonias: la actriz Isabel Risco. El festival de comparsas se consolida con la participación de un mayor número y la Ciudad Europea del Vino también empapa el programa con premios especiales y carrozas dedicadas a la cultura vinícola.

La capital del albariño ha sido la primera de la comarca en presentar la programación carnavalesca preparada por la Concejalía de Cultura de Víctor Caamaño. El concejal compareció ayer junto a los artistas que animarán el ambiente como Risco y el humorista Fran Rei que, junto a su compañero Pedro Brandariz de “Os Sete Magníficos máis un” de la TVG, tendrán la “responsabilidade” de comentar el desfile de carrozas del domingo 26 y lo dijo así porque “o nivel é alto”.

El Entroido arrancará el viernes anterior, día 24, con una nueva iniciativa de la juventud cambadesa que ofrecerá una divertida versión del programa “Tu cara me suena” en la plaza Alfredo Brañas. Uno de sus organizadores, Alberto Domínguez, explicó que ofrecerán “imitacións de artistas con música en directo cunha banda e con presentador e críticas e, sobre todo, moito humor”.

En caso de lluvia se trasladará a la discoteca Zao –por su proximidad– y también hay plan b para otra de las actividades al aire libre: la fiesta de hinchables de Torrado del sábado 25 (a las 17 horas) que se llevará a Peña. En el caso del desfile de carrozas, se cambiaría de día con el de disfraces del día 28 o, como fecha final, al 4 de marzo. Además de unos conductores de excepción, habrá música con Os Jaláticos, el Grupo de Batucada y DJ Studio 21.



presupuesto de 18.000 euros

No faltará el tradicional baile de disfraces infantil y familiar de la Cofradía, Zona Centro y el Concello en Peña y el concurso de filloas (día 27). Pero también repite una de las novedades introducidas por el nuevo gobierno y con más fuerza, espera Caamaño. Se trata del Concurso de Comparsas del Martes de Carnaval que contó con tres grupos, pero “este ano habrá máis de xente relacionada con entidades que xa se está preparando”, explicó el concejal de Cultura. Además, este año el jurado valorará que por lo menos una de sus composiciones refleje la temática de la cultura del vino, como homenaje al nombramiento de Ciudad Europea que también se verá en el desfile de carrozas con unos montajes especiales encargados por el Concello que, en total, invertirá unos 18.000 euros en este programa de seis días.

Y el broche de oro lo pondrá Risco que ayer pedía “plañideiras” para despedir al “Donald Trampeiro” y “tamén para chorar de alegría”. La caricatura del presidente de Estados Unidos llegará en su mítico avión, pero a la cambadesa, el “Hair Force One” y, en todo caso, no será el fin del programa pues los comerciantes preparan una nueva edición de sus “Petiscos de Entroido”. Del 3 al 5 de marzo los locales hosteleros ofrecerán tapas con productos de época y se darán todos los detalles más adelante.