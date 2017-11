El dueño de la finca de Os Caeiros rescinde el contrato para la antena

La instalación de la antena de telefonía en Os Caeiros que tanto malestar despertó en los últimos días entre los vecinos está un poco más lejos. El residente propietario de la parcela donde se había firmado la colocación confirmaba ayer que rescindió el contrato con la empresa telefónica. Lo hace por su propia voluntad, después de comprobar el malestar que ha generado entre sus vecinos, y a pesar de las dificultades que ha encontrado en la otra parte para echar abajo el trato.

“Da miña parte houbo vontade desde o primeiro día”, señalaba el particular tras conocer la oposición vecinal. No obstante, han sido varias semanas de trámites y esperas con la empresa, de la que ahora teme represalias como sanciones. En todo caso, señalaba que prefiere tener en contra a la telefónica que a sus vecinos.

Sin bajar la guardia

Desde el grupo de residentes críticos destacaban el buen hacer del propietario y lo agradecían. “El colaborou desde o primeiro momento”, confirmaban. Pero no bajan la guardia. De hecho, ayer mantenían la concentración en protesta contra la antena, un acto programado a última hora de la tarde, con una nutrida asistencia, que llenó buena parte de la Praza do Concello.

Ya no había contrato en firme ni parcela cedida para colocar la antena, pero temen que pueda aparecer otra finca, de algún otro lugareño que no obre de igual forma y alquile o ceda el terreno. “Sabemos que a empresa quere poñer a antena nesta zona”, argumentaban. Y, por ello, el acto de anoche fue de oposición abierta a la colocación de la infraestructura en cualquiera de los terrenos disponibles en esta zona de Os Caeiros.

Entre tanto, esperan novedades en los próximos días, al conocer que representantes de la empresa se reunirán con los del municipio en el Consistorio la próxima semana. El gobierno local invitó a portavoces de los vecinos a la cita, a fin de intentar acercar posturas entre todos. Desde el Concello apoyaron la concentración de ayer, con participación directa de representantes del gobierno municipal contrarios a la instalación. l