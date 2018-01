Durán caldea la bronca con el PSOE, que compara con “latin kings” y “kale borroka”

La celebración ayer del Día de la Paz no la trajo en lo político a Vilanova. Después de la bronca del Pleno del lunes entre el socialista Ramón Trigo (que terminó expulsado) y el alcalde popular Gonzalo Durán, era este último el que este martes caldeó la situación comparando al grupo opositor con “kale borroka”, “latin kings” y tildándolos de “extremistas”.

El concreto, el regidor aseguró que “con la nueva secretaria general”, en alusión a la recientemente nombrada Sheila Ferreira, el PSOE local “es algo parecido a la kale borroka”, con “un comportamiento salvaje, que parecían un grupo radical de latin kings o algo así”.

Hubo para todos cuando aseguró que los socialistas desplegaron un “comportamiento amenazante, parecía que la patrona mayor nos quería pegar, se puso a dar saltitos allí como una persona de una agresividad que no está en el mundo de la democracia y del debate”. De María José Vales añadió que “denigra la institución que representa”. “Me sorprendió negativamente, creo que es una persona que se ha endiosado porque la hicieron patrona mayor”.

Ferreira también obtuvo calificativos, cuando el alcalde se refirió a la nueva secretaria como “una chica joven terriblemente radical, rodeada de hooligans que lo único que vienen al Pleno es a amenazarnos”.

El popular considera que a los socialistas locales “les molesta que le digamos cosas como que no se han enfrentado al centro comercial de Vilagarcía, cuando hicieron lo posible y fastidiaron los puestos de trabajo que había en Vilanova”, en relación a la aspiración de la localidad a ser sede de esa área comercial. “Cuando se los critica”, bien por este asunto, por la carretera de Baión o por la piscina, indicó, “su contestación es la violencia, un comportamiento totalmente violento” que llega “a unos extremos que nos recuerda, yo que se, a la mentalidad esta guerracivilista de ellos o de los de Podemos, cuando amenazan con pegar”.



Desde el PSOE

La secretaria general de los socialistas, Sheila Ferreira, se mostraba ayer sorprendida por estos nuevos calificativos vertidos por el regidor. Afirma que “estos insultos y represalias” nacen del “miedo” de Gonzalo Durán por la candidatura de Javier Dios y de eso también cree que se derivan “las actitudes dictatoriales” que dice observar en el comportamiento del primer edil.

Recuerda que el alcalde llamó “calaña” a Trigo y que “somos un equipo y cuando se insulta a uno de nosotros, se nos ataca a todos”, de ahí la decisión de abandonar el Pleno en conjunto cuando expulsaron a su concejal. La acusación de “insultos gratuitos” y “actitud totalmente dictatorial” fue lo único que lanzó ayer Ferreira, con la intención de “no insultar en absoluto. Tengo bastante más clase y educación” que Durán, afirmó. Y lo argumenta defendiéndose de la acusación de ser “una radical” al recordar que no intervino en el polémico Pleno y que, únicamente, “intenté calmar a mis compañeros”. Eso sí, lanza un aviso: El PSOE se retirará de los Plenos, como esta semana, siempre que vuelvan a salir a la palestra “insultos”, “se hable allí de familiares o se monte un circo. Que nos metan a nosotros en ese circo, eso no lo voy a consentir”. Cree que Durán caldea el ambiente “para evitar entrar a debatir asuntos como las goteras que sufre el pabellón, que lo sabe todo el pueblo”. Y que no va a “entrar al trapo al Partido Popular” en estas confrontaciones porque “aquí nosotros venimos a hacer política”. “El ritmo y los objetivos del PSOE los vamos a decidir nosotros. Gonzalo Durán no le va a marcar la agenda a los socialistas”. La política y la intención decidida de no entrar a estas acometidas serán “mi tónica como secretaria general”, concluía.