Durán se enciende y acusa a la Diputación de “desviar” la inversión en viales a “reparar Balaídos”

El malestar del alcalde con la Diputación es creciente y las explicaciones ofrecidas por su presidenta sobre las deficiencias en la carretera de As Sinas –que han provocado un segundo socavón en a penas dos meses– le llevaron ayer a atacar duramente a Carmela Silva. Directamente la acusó de “desviar” el dinero que sus predecesores destinaban al arreglo de viales provinciales en los ayuntamientos a “cosas más ‘urgentes’ como reparar el campo de fútbol de Balaídos”, ironizó. Es más, el regidor no dudó en recurrir a las descalificaciones personales llamándola “mamporrera de Abel Caballero”.



Silva atribuyó los problemas actuales a la herencia recibida del gobierno provincial del PP, recordando que estuvo 40 años en el poder. Sin embargo, el regidor vilanovés calificó tal argumento de “barbaridad” porque “con la administración Louzán se invertía en carreteras todos los años. En la de Caleiro a Puentearnelas, se amplió la de As Sinas y se crearon aceras y ahora no solo no hay nuevas inversiones sino que se quita el dinero y se desvía al campo de su jefe –por Abel Caballero– y compañía” . Y es que Durán le acusó de destinar a ello los 1,6 millones previstos para la variante de Baión y el dinero de otros proyectos antes de su llegada a la Diputación para “cosas más ‘urgentes’ como arreglar el campo de Balaídos; 30 millones de euros. Está bien, pero que se pague con dinero del fútbol no con el de los de los vecinos, que están jugando con la seguridad y la vida de la gente. Es una vergüenza”.



No entra en descalificaciones

Durán reconoció estar “enfadado” porque considera que tras el primer socavón en As Sinas –aparecido en febrero– se tendría que haber revisado todo el vial. Y “lo hago con motivo porque puede haber accidentes graves y me da vergüenza que llegue el verano y la carretera turística de la villa esté llena de socavones”. De hecho, llegó a entrar en descalificaciones personales, señalando que “la tienen –a Silva– como la mamporrera” del alcalde de Vigo y que “como presidenta es un desastre”.



Desde la institución provincial no quisieron entrar a valorar las manifestaciones del regidor y se limitaron a señalar que “no vamos a entrar en descalificaciones e insultos personales; un debate que solo le interesa tener al alcalde y que precisamente le califican”. De hecho, fuentes provinciales añadieron que lo que interesa ahora a su administración es la cuestión técnica y solventar lo antes posible el hundimiento.



El Concello tuvo constancia el lunes y ese mismo día perimetró el socavón; aparecido próximo a una acera, cerca del albergue juvenil , y de un metro de ancho por unos 50 centímetros de profundidad, aproximadamente. Los técnicos provinciales acudieron al lugar al día siguiente para evaluar la situación y encontrar el origen el problema para poder ejecutar la solución más adecuada. De hecho, estudian varias posibilidades y esperan tener una respuesta en los próximos días, posiblemente en la jornada de hoy.