Durán pide medidas ante la denuncia 17 que supera en 22 años de alcalde

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, recibió con satisfacción la noticia sobre el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa que estaba abierta contra él por la supuesta concesión irregular en tarjetas de aparcamiento para minusválido. Es, resumió, la denuncia 17 que supera con éxito en 22 años al frente de la Alcaldía.

“Era lo esperado”, valoraba ayer sobre el convencimiento de que no había ningún ilícito en su actuación. Es más, defendió la concesión de las dos tarjetas que habían dado pie a la imputación.

Por primera vez habló del caso, explicando que una de ellas fue dada a un hombre con un delicado estado de salud, que terminó falleciendo “un mes después”. La otra tarjeta fue concedida a una mujer “con dos muletas” que también sufrió serios achaques de salud y que fue una de las personas que terminó declarando en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Vilagarcía.

Error, pero no delito

Aunque el primer edil todavía no había recibido el texto oficial de archivo, conocía ya algunos detalles de la resolución judicial, explicando que la conclusión era que el trámite de la concesión de las tarjetas “administrativamente, no estaba bien hecho”. Es “un problema de los funcionarios”, “pero eso no significa que las personas a las que se les concedió estas tarjetas no las necesitasen realmente”, expuso.



Valoración política

Durán reiteró que “en 22 años, llevo 17 denuncias” presentadas contra él. “Ya no se donde pedir amparo”, aseguró, porque “la estadística” debería derivar en “alguna responsabilidad” por las “molestias y gastos” que estos procesos han acarreado.

Recordó que buena parte de las denuncias a las que se enfrentó partieron del PSOE, con diferentes líderes y ejecutivas al frente. Por ello, cree que “desde hace años” hay “ambientes de la izquierda” que se tomarían la Justicia como una forma de “acoso” y “persecución contra todo lo que tenga que ver con el PP”. “Hay alcaldes de muchos años al frente, como yo, pero me gustaría saber si han tenido tantas querellas criminales como yo”.

Por ello, considera que se ejerce una “perversión de la Justicia y la Democracia”, con la que “tratan de cargarse al enemigo político querellándose en los juzgados”. “Esto no es un juego democrático”, el “tratar de apartar del poder por otros subterfugios”, opinó.