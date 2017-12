Durán recupera los turnos de tarde de la Policía pero critica el “crear alarmismo”

El Concello de Vilanova recupera los turnos de tarde de la Policía Local con efecto inmediato. Así lo anunció ayer el alcalde, Gonzalo Durán, tras el inicio de una recogida de firmas por vecinos y algunos comerciantes ante la reducción de los servicios del Cuerpo local.

Ayer mismo, la Policía Local funcionó ya de mañana y tarde. El regidor explicó que la medida pudo salir adelante porque “ya se pudieron rehacer los cuadrantes con algún agente que volvió, que estaba de vacaciones y se le pidió que volviese”. “Fue un tema de tres o cuatro días”, declaró, si bien los servicios de tarde y festivos en el Cuerpo municipal llevan algunos meses funcionando solo si hay policías de servicio disponibles.

Críticas

El primer edil, no obstante, añadía ayer que “lamento la alarma social que se quiso crear y el efecto llamada a posibles delincuentes que se hizo por algún partido. Gañemos, por ejemplo, anduvo por ahí asustando a la gente y creando alarma social innecesaria”, opinó.

Lo hizo tras salir a debate la cuestión en el último Pleno, cuando el grupo opositor señaló que en los próximos meses están previstas unas cuatro bajas en el Cuerpo que, en principio, no se cubrirían, y ante la campaña a nivel de calle que se generó debido a los últimos robos en algún establecimiento y la merma de turnos de guardia policial

El alcalde insistió en la censura a Gañemos al volver a reprochar su actuación en este asunto. “Todo vale para hacer política, aunque sea poner en peligro los establecimientos advirtiendo que no hay policía y ayudando a los delincuentes”.

“Ya sabemos para qué vale Podemos”, añadió en su crítica política a este respecto: “Para perjudicar a todo y, cuanto peor, mejor. No le importa que pueda causar una desgracia a alguien, sino simplemente lo que pretenden es montar follón”, concluía ayer su intervención Durán.