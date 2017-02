Durán responsabiliza a Vilagarcía de crear más peligrosidad al cerrar el vial de Baión

Todo sigue más o menos igual casi cuatro meses después de que el desprendimiento de una roca en el acceso al vial hacia Baión desde la rotonda de enlace al Hospital con el ramal portuario de Vilagarcía obligase al cierre de la carretera. El vial sigue vallado, las críticas de los vecinos van en aumento y el alcalde de Vilanova insiste en responsabilizar al gobierno vilagarciano por lo que cree una falta de gestión. Y más: De un afán de perjudicar a los residentes de Baión.

Durán iba ayer más allá y aseguraba que la política de mantener cerrada la carretera aumenta, a su juicio, la peligrosidad. “Los vecinos están hartos y con frecuencia mueven ellos mismos las vallas y pasan. Cualquier día va a haber un accidente”, valora, responsabilizando de la situación a Ravella.

Cree que hay intencionalidad de perjudicar desde el Ayuntamiento vecino porque “en Vilagarcía ya tienen caído más piedras en otras carreteras y nunca se cerraron así” y, menos, tantos meses, apuntó.

E insiste: En apenas dos semanas se produjeron hasta tres desprendimientos en viales a su paso por Vilanova, que en ningún caso supusieron la clausura de la carretera: Una roca del talud invadió parte de la Vía Rápida, otra el arcén del acceso desde Vilanova al vial de alta capacidad y anteayer un árbol talado caída sobre la misma VG-4.3. Lo que se hizo desde Vilanova fue “avisar a las emergencias, retirar las piedras y los obstáculos y reabrir la carretera” poco después.

“En España existe una señal de peligro, desprendimientos”, ironizaba el primer edil. “Se retiran las rocas, se pone la señal, pero no se cierra una carretera”, aleccionaba de nuevo a los responsables del municipio limítrofe.

Aseguró que tampoco le han notificado trámite alguno del paso hecho público esta semana: El inicio de los trabajos de consolidación del tramo, previos a la próxima reapertura de la carretera. “A mi no me dicen nada, al contrario sí”, señaló recordando las comunicaciones salidas desde Vilanova para urgir la apertura del vial en discordia.