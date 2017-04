Durán ve una “negligencia” en el socavón de As Sinas y Silva lo atribuye a una mala herencia

Un segundo socavón en la carretera de As Sinas en a penas dos meses ha provocado el enésimo enfrentamiento entre el Concello de Vilanova y la Diputación de Pontevedra, titular del vial. El alcalde, Gonzalo Durán, considera una “negligencia” que la institución provincial “no revisara” el resto del trazado tras el primero; mientras que su presidenta, Carmela Silva, le replicaba horas después que el deterioro “ven de anos atrás e o responsable será quen non actou nos últimos 40 anos que estivo gobernando”, es decir, el PP. Con todo, su gobierno envío ayer a los técnicos al lugar para estudiar la situación, encontrar el origen del problema y darle una solución.



“Taparon la vergüenza”

El agujero, de un metro de diámetro y unos 50 centímetros de profundidad, aproximadamente, se registró y valló el lunes por Policía Local y Protección Civil, pero “si pasa una moto o una bicicleta, se puede matar alguien”, manifestaba ayer el regidor. Se acercó al lugar para comprobar la situación junto a la edil Nuria Morgade y advirtió que “si pasa alguna desgracia vamos a exigir todas las responsabilidades”. Y es que Durán considera que la Diputación “tapó la vergüenza” del hundimiento registrado en febrero –en otro tramo y de mayores dimensiones–, pero lo considera un parche: “Debería haber revisado toda la carretera”, añadió. Es más, acusó a esta institución, titular de la carretera, de actuar con “negligencia” y “abandono” porque este hundimiento se ha producido a penas dos meses después del primero.



“Levamos dous anos”

A la presidenta provincial sus acusaciones le parecieron “inxustas” y le recordó que su partido, el PP, gobernó la Diputación de Pontevedra desde los inicios de la democracia y si la carretera está deteriorada o en “mala situación”, será porque “non a arranxaron”. De hecho, cree que tras 40 años en el poder provincial “deberían ter as estradas ‘niqueladas’” y estos “deterioros” vienen de “anos atrás e nós levamos dous anos no goberno”.



Con todo, la institución provincial envió ayer a sus técnicos a revisar el caso. El hundimiento de febrero se produjo debido a que la canalización de un regato que atravesaba la carretera en ese punto sufrió filtraciones de agua hasta que terminó por afectar al pavimento. En este último caso aún se desconocen los motivos, pero la Diputación espera un informe para conocerlos y actuar en consecuencia. Con todo, la presidenta provincial también anunció ayer que trabajan en un plan que solvente los problemas que se vienen encontrando con algunos viales de su titularidad como este. l