Educación deniega la desafectación de las casas del colegio Magariños

El Concello inició el año pasado los trámites para desafectar las casas de los maestros del colegio Magariños, derribarlas y crear en su lugar una especie de parque para uso escolar de mañana y abierto a la ciudadanía el resto del día. Sin embargo, la Consellería de Educación acaba de denegarle el permiso por entender que las viviendas y los terrenos “son necesarios para o uso educativo ao que están destinados”.



La decisión de la Xunta se sustenta en un informe desfavorable de su Jefatura en Pontevedra. De hecho, el concejal de Educación, Víctor Caamaño, explica que intenta conocer desde hace varios días a qué se refiere exactamente pues le extraña la decisión. Y es que cuando le plantearon el proyecto a los responsables autonómicos, “dixéronnos que para converter esa zona nun parque que pola mañá quedaría a disposición do centro e pola tarde sería aberto, bastaba cun cambio de usos do terreo”. Sin embargo, el Concello quería aprovechar la oportunidad de derribar esta docena de viviendas y ampliar las calles colindantes porque “son moi estreitas” y así se mejoraría la circulación. Según Caamaño, en este caso, Educación le transmitió que el trámite necesario sería la desafectación de los terrenos y así lo hicieron, por tanto no entienden muy bien los motivos de que ahora se le deniegue. Con todo, no pierde la esperanza en poder sacar adelante el proyecto que más les importa actualmente, que es crear una zona de ocio, porque el escrito remitido por la Xunta no hablaría del cambio de usos.



Caamaño explicó que para aclarar todas estas cuestiones han pedido una reunión con el jefe territorial, César Pérez, a la que también asistirá el director del centro escolar. No obstante, en estos días ha intentado contactar telefónicamente con el departamento para que le remitiera el informe técnico que informa de manera desfavorable a la petición municipal.



Profesores, por la labor

Hace un año que el Concello inició los trámites para este proyecto, aprobando en el pleno la petición para cambiar el destino del terreno ocupado por las viviendas que ahora Educación dice que, junto a los terrenos, “son necesarios para o uso educativo ao que están destinados”. Desde el Concello y la ANPA han señalado en alguna ocasión que los profesores que aún residen ahí estaban dispuestos a renunciar.