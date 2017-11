Educación estudiará la viabilidad de un comedor escolar en el Rosalía de Castro

El jefe territorial de Educación en Pontevedra, César Pérez Ares, mantuvo ayer una reunión con la ANPA del CEIP Rosalía de Castro, a quien le trasladó que en los próximos días la Unidade Técnica visitará las casas de los profesores de este colegio para analizar su viabilidad como comedor escolar. La xestión del comedor sería asumida por la ANPA, que ya realizó una encuesta entre los padres de los 224 niños que asisten a este centro, y a través de la cual se dedujo que el servicio sería utilizado por cerca de 80 alumnos.

Según informó el jefe territorial a las representantes de los padres y madres del centro en la reunión, la Unidade Técnica realizará un informe en el que se detallará el estado de estas viviendas, que en la actualidad se encuentran vacía, y de la posibilidad que existe de que sean utilizadas como comedor. “O técnico acudirá ao colexio acompañado dun técnico municipal co obxectivo de recadar a mellor información”, explicó Pérez Ares. “Posteriormente, cando teñamos o informe, reunirémonos co alcalde do concello meco, xa que para a execución dos traballos, sexan cales sexan, teremos que contar coa colaboración municipal como xa ocurreu noutros casos”.

Los técnicos decidirán así si es viable utilizar las casas de los profesores que no se encuentran desafectadas y que solo requirirían de un cambio de uso, o si será necesaria su demolición y la instalación dun módulo anexo como los que ya se están utilizando en algunos centros de la provincia.

Los padres del Rosalía de Castro llevan años luchando por este servicio en el colegio. Y la necesidad de este servicio, según los datos de la encuesta de los padres, está más que justificado. l