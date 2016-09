Educación sustituye la carpintería exterior del colegio Telleiro

La Concejalía de Educación apura estos días los obras a acometer este verano en el CEIP Telleiro en el que, siguiendo la línea instaurada el pasado verano, el departamento que dirige Sandra Fernández Agraso da solución a una de las demandas de la comunidad educativa a través de una obra mayor.

En el caso del Telleiro se trata de la sustitución de la carpintería interior. Se trata de un centro escolar en el que las ventanas son muy antiguas y no aíslan lo suficiente, por lo que este verano se ha iniciado una primera fase de sustitución de las mismas con la colocación de ocho ventanas de hojas con cajón de PVC y persianas de aluminio inyectado en dos aulas de la planta baja.

La proximidad con A Lanzada aceleró el deterioro de estas ventanas, que al no aislar correctamente provocaban un incremento el gasto de calefacción. “Cambiamos tamén as persianas para conseguir un aillamento óptimo e que os rapaces poidan recibir clase nas mellores condicións posibles”, explica Sandra Fernández Agrazo, edil de Educación. El presupuesto de esta actuación supera los 7.000 euros, de los que 3.235,80 son asumidos directamente por la Concejalía de Educación y 4.000 fueron gestionados por la dirección del centro con la Consellería.

La brigada municipal de Servicios acomete obras de reparación de grietas en las paredes exteriores y en los vierteaguas así como el arreglo de la filtración de agua en el pasillo.

Además, en el CEIP Telleiro se están sustituyendo las puertas correderas de los armarios empotrados en dos aulas de primaria con un coste para la Concejalía cercano a los 1.000 euros.