El Choco gana por inercia

El Ribadumia cayó en A Senra ante un Choco que prosigue su espectacular racha y se acerca a los puestos de play-off. Dos tantos al inicio de la segunda parte de Félix y Escobar decidieron un partido muy nivelado, que se llevó el que golpeó primero. Bien pudieron ser los locales, pero el poste se interpuso en el remate de Cerqueiras en una primera parte en la que el equipo de Luis Carro fue ligeramente mejor. Con 0-2 en la segunda, el Choco desperdició la ocasión de hacer el tercero, en un penalti lanzado por Alberto Suárez que detuvo Iván Parada.

Los redondelanos plantearon una presión adelantada para incomodar la salida del balón del Ribadumia, que no empezó bien. Iván Parada salvó un mano a mano con Escobar a los seis minutos. Al cuarto de hora la tuvo Félix, que no llegó por poco a un centro de Yago Vázquez.

Aún sin la clarividencia de otras ocasiones, el Ribadumia fue carburando poco a poco y consiguió generar ocasiones, siempre tras jugadas bastantes elaboradas. Cortegoso salvó el remate de Cerqueiras y solo un minuto después el meta visitante, el mejor de su equipo, detuvo un remate de Joni Somoza. El crecimiento en su juego dio a los de Luis Carro más opciones. Como la de Cheri en el 36, que atrapó Cortegoso, y sobre todo en el 41 de Cerqueiras, que definió bien abajo pero el balón se fue al poste y el rechace casi lo mete Cortegoso sin querer en su propia puerta. Pero no, ayer la suerte de cara al gol fue esquiva con los aurinegros.

Antes del descanso, en otro error local en la salida de balón, la tuvo Escobar para el 0-1, pero la tiró fuera.

Luis Carro movió ficha en el descanso. Entró Ramón para acompañar arriba a Hugo y se quedó en el vestuario el pivote Joni. Al minuto llegó el 0-1. En una pugna entre Escobar y Manu Bugallo en banda, los locales pidieron falta, el árbitro dejó seguir y Escobar se fue muy fácil por línea de fondo, cedió atrás y marcó Félix. El Ribadumia pudo empatar en una acción de derecha a izquierda, pero el remate de Ramón peinó el larguero. El Choco fue a más e hizo trabajar a Iván Parada. Hasta que llegó el 0-2. Tras robo y transición con Escobar llegando muy cómodo al área para marcar de disparo raso. Solo un minuto después, llegó el penalti de Nelo sobre Comis. Iván Parada detuvo el lanzamiento de Alberto Suárez. De ahí al final el Ribadumia lo intentó, sin demasiada fe. En el 87 la mejor opción fue de Hugo a la salida de un córner, pero Cortegoso está de dulce.