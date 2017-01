Emerxencias garantiza que el nido de velutina de Nantes no supone un riesgo

El servicio de Emerxencias ha constatado que el nido de avispa velutina que se encuentra en las proximidades del colegio de Nantes no tiene actividad por lo que no supone riesgo alguno para la población. De hecho, apuntan, desde el servicio municipal, que el nido lleva en la zona más de tres meses y que está siendo controlado periódicamente. De todos modos, Emerxencias está gestionando su retirada, pero debido a la altura del nido, cerca de cuarenta metros, será preciso el uso de una autoescalera o de una grúa. Pero desde Emerxencias inciden que no hay actividad en el nido y que no existe posibilidad de que el habitáculo pueda ser de nuevo ocupado por velutina.