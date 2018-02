Emprega Salnés VI apuesta por el autoempleo, la conciliación familiar y las nuevas tecnologías

La Mancomunidade do Salnés ya ha puesto en marcha la sexta edición de su plan de inserción laboral con financiación de Emprego de la Xunta. Un total de 85 personas desempleadas se beneficiarán este año de los cursos de formación, talleres, orientación laboral y prospección y búsqueda activa de un puesto de trabajo que ofrece esta exitosa iniciativa. El año pasado, de los 60 candidatos, 38 lograron un contrato de tres o más meses (aunque llegaron a tener empleo medio centenar).

El presidente, Gonzalo Durán, el gerente, José Ramón García Guinarte, y la responsable del programa, Begoña Verissimo, dieron ayer todos los detalles a los beneficiarios de este año. La sexta edición llega con novedades. Para empezar contará con dos técnicos de empleo más, nuevos cursos y un servicio de guardería y ludotecas en aras de ayudar en la conciliación familiar (también hay becas de transporte).

Emprega Salnés es el segundo mejor valorado de Galicia y “no hay ningún otro que dé un volumen de formación tan alto”, aseguró Guinarte. Ofrece un total de 25 acciones formativas y se hace especial hincapié en las nuevas tecnologías y sus posibilidades para el autoempleo como salida laboral. Hay de manejo de drones, digitalización documental, marketing digital, realidad virtual, etc. Además de los habituales de inglés, manipulador de alimentos... Y de otras iniciativas como la realización de una red de contactos, una charla sobre Eurese, para trabajar fuera de España, etc. Sin olvidar la búsqueda de ofertas de empleo.

El plan terminará en noviembre y algunos ya están realizando prácticas para mejorar el currículum y gracias a las buenas relaciones mantenidas con empresas en estos últimos cinco años, según los responsables. Al finalizar, cada alumno recibirá un diploma, pero otros años “muchos no vienen porque están trabajando, así que esperamos mandároslo por correo”, manifestó Durán. l