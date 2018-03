Los encantos de Nantes: El Santo

Señorial, sencilla, coqueta. ¡Si! “El Santo”. Hemos pasado a su lado; una ojeada, foto, y al olvido. Todos los vestigios de nuestras hermosas parroquias encierran bellas, tristes historias.

Está deseando que le escuchemos. ¡Ya es momento! ¡No te quejes, tu amigo Telmo se interesa por ti! Vete soltando prenda.

Antes eras ruinas de una antigua iglesia romana. Al parecer tus encantadores vecinos no iban de acuerdo con las enseñanzas misioneras de aquel tiempo.

Hablan que una reina patrocinaba todos los gastos para evangelizar a la parroquia de Adigna. Envió al franciscano Juan de Navarrete. Llegó desde su convento de Pontevedra, cabalgando en una mula terca, irreligiosa e irreverente. Su sermón conmovió y llenó de inquietud a los parroquianos. La mula rebuznaba, ya por las inclemencias, ya por el abuso. Al regresar, en este lugar, el fraile le dijo algo a la mula. Lo tiró y se desnucó.

Está enterrado en el Convento de San Francisco al lado de la epístola: “S. JOAN DE NAVARRETE/NANTES MORTUUS AN. 1528/HAC IN ECLESIA SEPULTUS EST/HUJUS RELIQUIAE CONDITAE SUNT”. ¡Está bien, lo traduzco! Juan de Navarrete, muerto en Nantes (aquí) en el año 1528. En esta iglesia está sepultado. Sus reliquias están enterradas aquí.

¿Quién fue este franciscano y por qué le llamaban Padre Santo? Tenemos noticias que nació en 1488. En 1520 hubo un brote de epidemia. En el antiguo San Bartolomé, situado en donde está el Liceo Casino de Pontevedra, desde el púlpito, con su voz enfática, su espíritu embebido por su fe dijo:

“De parte de Dios yo os prometo que cesará esta epidemia si se constituye en la villa una cofradía en memoria de la Pasión de Nuestro Redentor”.

Los pontevedreses constituyeron la cofradía; la peste emigró. Ya muerto, Fray Francisco Blanco, aquejado de enfermedad durmió sobre la tumba durante nueve noches seguidas y se curó. De estos hechos es conocido en aquellos tiempos como el Padre Santo.

Estuve con un Franciscano en Pontevedra. Agradable, acogedor, me quiso informar sobre la vida de Juan de Navarrete. Nuestro amigo Mendizábal dejó a la barbarie todos los documentos cuando los desterró y no tenían documentos. Mencionó que una reina era su protectora y financiaba todas sus misiones, pero no lo podía aseverar con certeza.

En el año 1591 fuiste edificada y te denominaron “El Santo”. Te colocaron un escudo “dos bueyes pasantes”, emblema de los Navarrete. Tu construcción fue asumida por el matrimonio Juan Daval Romero y María Pérez de Leiro. Eran devotos de San Francisco de Asís.

También fundaron el convento de Nuestra Señora de la Asunción en Cambados en 1588. Convento de San Francisco de Cambados. “Aquí yace Juan Daval y maría Pérez de Leiro Romero su muger. Fundadores de este convento de Nuestro Padre San Francisco para sí y todo patrón que les sucedieren y para quienes fallecieren de todos los entierros de rejas para adentro y mas los actos honoríficos en todo el convento y facultad para que los religiosos pueden de dicho sitio mas los nichos y las sepulturas perpetuas enteras”.

Solo tú te liberaste de las iras de Mendizábal. El Convento de Cambados, en 1835 pasó a manos del Estado. Fue sede de convenciones, luego escuela, terminando en una cárcel. Se mandó derruir el convento, quedando pocos vestigios. Pasado el temporal anticlerical, construyen en su lugar la iglesia parroquial de Cambados, de estilo barroco.

Sé de tu gran importancia en el caminar de ilustres personajes, que descasaban a la sombrea de tu mítica arboleda. Tu eras el enlace del Salnés a Pontevedra. ¿Tienes noticias del camino viejo francés? No te preocupes, ya te lo aportaremos.