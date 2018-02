Ensino defiende que ya reforzó la limpieza de colegios y que la falta de personal “é xeral”

El concejal de Ensino, Víctor Caamaño, defendió ayer que el Concello ha reforzado el servicio de limpieza en los colegios públicos dentro de sus posibilidades, “facendo un esforzo grande” que desde el año pasado se tradujo en una mayor atención a los dos centros más grandes. Sin embargo, también reconoció que la falta de personal municipal “é un problema xeral” y que, aunque se contrató a una empresa externa para esas limpiezas y otras que le corresponden (pabellones, el centro de salud y otras instalaciones municipales), “estamos no límite”. Así las cosas, la petición de las ANPA parece que no será atendida por ahora, por lo menos no con la urgencia demandada.

Caamaño recordó que la legislación actual impide al Ayuntamiento contratar personal y por ello se optó por contratar a una empresa externa para reforzar la limpieza por las tardes en esos dos (el San Tomé y el Magariños). De hecho, creía que la situación en el resto de colegios estaba controlada pues tampoco había recibido quejas directamente. Y es que, cabe recordar, que las ANPA de los cinco colegios públicos han solicitado un refuerzo “urxente” del servicio de limpieza y conserjería que desempeñan una única persona por centro sin disponer del tiempo suficiente para desempeñar ambas correctamente, lamentan en un escrito.

El edil comprende que “todo é mellorable”, pero también quiso dejar claro que “estamos cubrindo ata onde podemos cos recursos que temos; o orzamento do Concello é o que é”, expuso. De hecho, insistió en que “estamos ao límite porque tamén temos que ter limpo o centro de saúde, os pavillóns, etc.”.

Del mismo modo, el también primer teniente de alcaldesa recordó que, en el caso del ambulatorio, debería asumirlo la Xunta o por lo menos ofrecer ayudas económicas a los ayuntamientos para hacerle frente porque, al final, “os recursos son para eles e as obrigas para nós”, añadió.