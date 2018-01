Entrevista | “Los concellos no tienen recursos para aplicar la Lei Animal, hay que dárselos”

La abogada Irene Torres Márquez (Lugo, 1989) será una de las ponentes de la jornada sobre la nueva Lei de Protección e Benestar Animal de Galicia que ofrece mañana el Refugio de Cambados para formar a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a cualquier persona que tenga que aplicarla en el desempeño de sus funciones. La lucense forma parte del equipo jurídico de la Fundación Franz Weber y está especializada en la materia. De hecho, cursó el único master europeo especializado en derecho animal, impartido por la Universidad Autónoma de Barcelona. En su ponencia hablará pormenorizadamente de los nuevos preceptos legales. La jornada se celebra mañana en el Museo do Viño y también contará con Olga Costa, presidenta del Refugio, y Héctor García, jefe de Seprona de la Guardia Civil.



¿Galicia tiene ahora la mejor legislación posible?

Es discutible porque hay muchos avances, pero también retrocesos como por ejemplo que excluye a los equinos. En cuanto a obligaciones de los poseedores y la prohibición de los circos con animales, la exhibición en escaparates, poner collares eléctricos, tener animales encadenados y otra muchas, sí se ha avanzado. También es muy importante que recoja medidas provisionales para decomisar animales. Hasta ahora, aunque su vida corriese peligro o su salud se estuviera viendo mermada, la policía no podía decomisarlo mientras no terminase el procedimiento administrativo sancionador, a no ser que hubiera una ordenanza municipal que lo posibilitara o el asunto se llevase por la vía penal.



¿Prohíbe alimentar o recoger animales abandonados? Ha habido mucha confusión al respecto.

En el proyecto de ley sí se prohibía por completo alimentar o recoger animales en la calle incluso aún existiendo un peligro. Era peor que la actual ley, la sociedad tuvo que hacer un acto de rebeldía y se ha conseguido modificar. Así, se recoge la excepción de poder por bienestar animal, que cubre todos supuestos, aunque hay que notificarlo al ayuntamiento o al centro de acogida más cercano.



¿Qué debe tener en cuenta el propietario de una mascota común como un perro un gato?

Ahora el incumplimiento de la obligación de tener a un perro identificado es una infracción grave –los gatos no están obligados. Muchas clínicas nos comentan que aumentó mucho la implantación del microchip. Los animales tampoco pueden estar permanentemente encadenados, aunque aquí siempre hay debate a la hora de poder probarlo porque el dueño puede negarlo. También es obligado dar los tratamientos curativos, paliativos, preventivos, etc. necesarios. El animal debe estar en un entorno que le permita hacer ejercicio y socializarse, así como en un espacio en el que pueda levantarse, moverse, estar protegido de las inclemencias, etc. En definitiva, que además de tener cubiertas sus necesidades básicas, debe tener cubiertas las etológicas, lo que equivaldría a las psicológicas en los humanos. Va más allá de tenerlos alimentos y desparasitados. Y en cuanto a la venta, establece que todos los animales publicitados para su venta en Internet o donde sea, deben mostrar de forma visible el número de inscripción en el Registro Gallego de Núcleos Zoológicos (Reganuz), es necesario para ser criador y poder venderlo. Sin embargo, esto aún no ha cambiado mucho, aún encontramos que en cualquier página de compra-venta se venden o intercambian por cosas sin esto. La administración tiene que trabajar muchísimo para frenar la cría y venta ilegal, pero es cierto que tampoco se puede pretender lograrlo de un día para otro. Hay que hacer mucha pedagogía y dotar a los concellos de recursos, porque no tienen. Elaborar ordenanzas que desarrollen la ley sin recursos económicos es muy difícil.



No implantar el chip puede estar sancionado con 500 euros, antes la cuantía era menor. ¿Una multa mayor detendrá el abandono?

Espero que sí. La policía debe controlar y por eso estamos dando este tipo de formación, para que hagan esa labor inspectora, conozcan la ley y la hagan cumplir, pero también hay que incentivar a la gente para que denuncie los casos y educar a los poseedores de animales. Hay que insistir.