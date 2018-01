El Entroido meco durará diez días y repartirá 9.000 euros en premios

O Grove dedicará diez días de actividades al Entroido y repartirá 9.000 euros en premios. Una cita que ayer el alcalde, José Cacabelos, durante la presentación de la programación junto a la edil de Cultura, Emma Torres, destacó como “unha das máis importantes do municipio pola súa repercusión social e económica”.

Las celebraciones comenzarán el 8 de febrero con el Jueves de Comadres y Compadres con la tradicional salida a las 21 horas de las puertas del Concello. El viernes, 9, tendrá lugar la Gran Festas Infantil a partir de las 17 horas en la carpa que se habilitará en la Praza do Corgo. A las 21:30 horas y a las 22 horas se celebrarán los Venres de Jarana y Desculpa.

El sábado 10, tendrá lugar el Concurso de Comparsas a partir de las 21 horas en el pabellón de Monte da Vila. Este año la cita será netamente meca con diez comparsas de la localidad.

La venta de entradas en el pabellón se realizará de 11:30 a 13:30 horas y a partir de las 16:30 horas hasta agotar las 1.100 entradas. El precio este año se incrementa a los 4 euros y se limita la venta a cuatro entradas por persona. Por la tarde, a partir de las 17 horas tendrá lugar el Festival Infantil de Disfraces en el pabellón Monte da Vila con la discoteca móvil de Javi Solla, Obradoiro de Maquillaje y chucherías para los más pequeños. “Este ano incrementáronse as actividades para os más pequenos na programación”, apuntó Torres.



El lunes 12, se celebran las fiestas infantiles en clubes y discotecas . Ya el martes 13 tendrá lugar el desfile en el sambódromo meco. Las inscripciones de los disfraces se realizarán a en la Praza do Corgo a las 15:30 horas para posteriormente fotografiarse en el Photocall que estará ubicado en la carapa. El desfile dará comienzo a las 17 horas con animación de Studio 21. Ya a las 21 horas se realizará la entrega de premios en la calle Castelao por valor de 2.800 euros.

El miércoles 14, festivo en el municipio, continuarán las actividades infantiles con el taller de máscaras y diademas creativas en la carpa. Ya a las 16 horas tendrán lugar los juegos populares y a las 20 horas la Festa de San Valentín do Entroido, de 20 a 22 horas, con animación a cargo de Pacucho y en la que se entregará un premio de 200 euros al disfraz de la pareja “máis romántico”.

El jueves, 15, se celebrarán cuentacuentos y un taller para la elaboración de Xoubiñas organizado por Artegrove.

El viernes, 16, será el Gran Enterro da Sardiña. La comitiva fúnebtre partirá desde la carpa de O Corgo hasta el lugar de la incineración. La sardina estará acompañada de la Xoubiña.

La programación del Entroido finalizará en San Vicente con la Concentración de Choqueiros y la quema del vimbio, el sábado 17, en el lugar de Area. Ya el domingo 18 a partir de las 12:30 horas tendrá lugar el recital de comparsas en la casa de cultura y a las 17 horas el concurso de disfraces en la carpa de O Corgo.

El Concello de O Grove destina aproximadamente 30.000 euros de presupuesto a celebración del Entroido. Desde el gobierno local se ha destacado el total apoyo a esta celebración que permite la dinamización del pueblo durante el mes de febrero.