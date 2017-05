Equo pide en Europa el estudio del impacto medioambiental de las obras de la PO-308

Las obras de la PO-308 llegan a Europa de la mano del partido ecologista Equo que ha solicitado un estudio del impacto medioambiental de los trabajos. “Este documento, ao cal podemos acceder lexitimados pola lei Aarhus, non nos foi entregado por ningunha das administracións ás que llo solicitamos, bloqueando o acceso á documentación ambiental e omitindo a transparencia da que faialarde o partido do goberno”, denuncia Equo.



De hecho el partido ecologista acusa a la Xunta de Galicia de asfaltar la Red Natura en las obras de la PO-308 y valora tomar acciones judiciales para defender el patrimonio natural. Equo apoya y comparte las reivindicaciones de la Plataforma veciñal de Sanxenxo que defiende aprovechar las obras de mejora de la PO-308 para recuperar una zona de la playa de A Lanzada perteneciente a la Rede Natura. “Os motivos de seguridade aos que fai referencia a administración non son argumentos válidos. Se a estrada se desviara da zona de Rede Natura, paralela á zona de protección, si se podería mellorar a seguridade, xa que a zona, tal e como aconteceu este inverno, está continuamente azoutada polo vento, area e outros condicionantes que poñen en perigo ao tráfico rodado e peonil”, apuntan.



“Despropósito ambiental”

Equo reclama la implicación de todas las administraciones implicadas para lograr cumplir los objtivos que impone la Rede Natura 2000 que aboga por la recuperación de los espacios naturales poniendo en valor su riqueza ambiental, especialmente cuando hay alternativas viables y respetuosas con el medio. “Por todo isto non descartamos a interposición de accións xudiciais na defensa do noso patrimonio natural e contra a posible prevaricación que se agocha detrás deste despropósito ambiental”,señalan.