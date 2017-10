EU acusa al gobierno de “mesquiño” en la utilización del Plan Concellos

Esquerda Unida denunció ayer el uso “mesquiño” por parte del gobierno local de la partida presupuestaria del Plan Concellos de 2015. Acusan al gobierno liderado por José Cacabelos de decidir de forma unilateral destinar 475.000 euros del Plan Concellos de hace dos años a un “inexistente” proyecto de auditorio para O Grove.

Los concejales de EU ya mostraron en su momento su discrepancia con utilizar esta partida para este fin pues el destino de estas línea de ayuda para concellos que asigna la Diputación Provincial debe ser utilizada, según opinión de la agrupación de izquierdistas, para obras de mantenimiento y mejoras buscando financiación específica para los grandes proyectos como el auditorio propuesto.

Tras solicitar varias prórrogas para la justificación del gasto de la partida, “pois é de sobra coñecido que a estas alturas de 2017 aínda non se moveu nin un só eucalipto”, Esquerda Unida acusa al alcalde de utilizar tanto ante los grupos políticos como asociaciones culturales y vecinos en general “a escusa da posibilidade de perder esta asignación orzamentaria se non se aprobaba o crédito de 4,5 millóns de euros para a construción dun auditorio no mes de xuño”.

El gobierno local llevó el pasado Pleno la propuesta de solicitar de la Diputación Provincial una subvención para la construcción del auditorio por un importe máximo de 1,5 millóns de euros. “O que non contou o alcalde na súa exposición en pleno, foi que esta subvención é incompatible co Plan Concellos da Deputación, punto que constata o que viñamos denunciando nos meses anteriores: O engano que o alcalde estaba a cometer con esta cuestión, ademais de corroborar que o Plan Concellos non está pensado para este tipo de obras”, apunta Esquerda Unida.

Asimismo, señalan que la Xunta de Goberno Local ya cambió “sen ningún tipo de problema” el destino de más de 400.000 euros que faltan por gastar de esta partida, “cando hai escasos tres meses era algo case imposible”.

Este asunto no deja de ser para EU un “cúmulo de despropósitos e mentiras” y recuerdan que en el último pleno, el alcalde aseguró en respuesta a EU que no se podría haber solicitado esta subvención de no haber aprobado el crédito, algo que “desminte” la propuesta aprobada ese día, pues al igual que el proyecto del auditorio no fue preciso aprobarlo con anterioridad, según la formación de Xan Lamelas, el crédito también podría ser solicitado a posteriori. “A aportación que o Concello debería facer para a execución do auditorio sería de 2,8 millóns. Compárese isto, cos 4,5 millóns solicitados a crédito á banca privada”, apuntan.