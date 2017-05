EU plantea a Cacabelos un plan de actuaciones “prioritarias” hasta el final del mandato

Esquerda Unida ha presentado al alcalde, José Cacabelos, y a su euipo de gobierno un plan de actuaciones a realizar en el tiempo que resta de mandato. Unas actuaciones que los izquierdistas consideran “prioritarias” para los vecinos. Entre los "deberes" que Esquerda Unida pone al gobierno se encuentra la búsqueda de financiación para el auditorio, la consecución de bolsas de aparcamiento para Castelao y Monte da Vila, así como la apertura del Vial Os Pardiños así como la aprobación del PXOM en este mandato que incluya una segunda exposición pública. No olvida Esquerda Unida el centro de día y de salud para lo que urgen a la aprobación del PEI en el terreno de As Touzas y el inicio de la construcción del centro de día, tampoco dejan en el tintero el paseo marítimo en O Corgo que sea una continuación del paseo marítimo desde el barrio de Lordelo hasta la casa de la tercera edad.



Esquerda Unida propone la dotación de agentes de la Policía Local que permita el perfecto desarrollo del servicio de grúa y de vigilancia nocturna.



El grupo liderado por Xan Lamelas reiteran una de las petticiones en las negociaciones de los presupuestos de 2016 como es la dotación de un técnico de Turismo. Para Esquerda Unida, O Grove, "non pode depender do tempo que lle poida adicar un concelleiro, senón que debe ser unha persoa cualificada".



EU propone trabajar conjuntamente con la ANPA del colegio Rosalía de Castro para dotar el centro escolar de comedor. Consideran que non "é de recibo" que o colexio Rosalía de Castro que sea el único centro escolar del municipio sin comedor.



Finalmente, Esquerda unida urge la puesta en marcha de la RPT negociada y con presupuesto, tomando como base la realizada por la Universidade de Vigo entre 2007-2011.l