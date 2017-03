La exalcaldesa reclama más de 8.000 euros al Concello por los litigios urbanísticos

La exalcaldesa Catalina González ha presentado esta misma semana un escrito en el Concello de Sanxenxo para reclamar las costas judiciales de las causas urbanísticas por las que fue investigada durante su etapa como regidora y que finalmente fueron archivadas.



En el caso de González son algo más de 8.000 euros que están perfectamente detallados con facturas y minutas de los abogados y procuradores a los que tuvo que recurrir a lo largo del proceso judicial. “Fue un dinero que tuve que adelantar, pero una vez que se archiva la causa se puede reclamar y eso es lo que he hecho”, apunta. González explica que “no es lógico que algo que te pasa por tu trabajo lo tengas que pagar de tu bolsillo si finalmente se demuestra tu inocencia como es el caso”.



No es la única reclamación a la que tendrá que hacer frente el Concello de Sanxenxo. Y es que técnicos municipales investigados en su momento en las causas y ahora absueltos podrían estar pensando en seguir los mismos pasos. “Lo que no parece normal es que las personas que denunciaron y que generaron todas estas investigaciones ahora se vayan de rositas. Aquí estamos hablando de costes económicos, pero no del moral y familiar que se nos hizo”, apunta.



cinco años

Después de cinco años de investigaciones, el Ministerio público decidía en mayo del año pasado dar carpetazo a las causas judiciales abiertas por urbanismo en Sanxenxo.



El fiscal no encontró ningún ilícito que sostuviese un escrito de acusación por lo que pidió el archivo de las dos piezas separadas que, junto a otras tres ya cerradas, se abrieron en 2014 para agilizar las diligencias de investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y contra la ordenación del territorio.

La fiscalía no halló pruebas para acusar de prevaricación y tráfico de influencias a ninguno de los 19 políticos, técnicos y constructores investigados.



En septiembre de 2015, el anterior instructor acordó el archivo de tres de las causas pero dio traslado de las otras dos al fiscal para que formulara escrito de acusación. El magistrado dejaba ya entonces al margen de la causa a la que fuera máxima responsable de la gerencia municipal y actual secretaria general de Urbanismo de la Xunta, Encarnación Rivas. Ahora el Concello de Sanxenxo deberá hacer frente a estas reclamaciones económicas que podría suponer un importante montante si finalmente se confirman más peticiones de reembolso de costas judiciales.