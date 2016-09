La “excelente” calidad de la uva sitúa la vendimia como la mejor de los últimos años

La Denominación de Origen Rías Baixas se afana estos días en recoger el fruto de todo un año de trabajo y en una vendimia que está siendo calificada de “excepcional”. Todos los técnicos coinciden en señalar que el verano seco y las últimas lluvias han provocado que esté siendo una de las mejores que se recuerdan en la última década, por lo menos, con una uva de calidad “excepcional”, debido a su “excelente” estado sanitario, una graduación alcohólica media de 13 grados y un perfecto equilibrio con la acidez que la mantienen en los “parámetros ideais, de libro”, explica el técnico de Condes de Albarei, Alberto Barral.



inicio dispar

A día de ayer, 140 de las 183 bodegas de la denominación estaban inmersas en la recolecta y ya se han recogido ocho millones de kilos. Algunas como esta firma cambadesa empezarán el grueso de la recogida a partir del viernes, aunque en su finca de Pazo Baión empezaron ayer. Y es que las características de cada finca también determinan el momento ideal. De hecho, las mermas previstas también difieren.

Los técnicos del Consello Regulador prevén una campaña con entre un 10 y un 20% menos que la de 2015 (32 millones), pero “estánse vendo dous perfís: os que recollen menos e outros que repiten colleita, polo tanto haberá máis do que se pensaba e como máximo darase un 10% menos” en el caso de Bodegas Martín Códax y según su técnico Miguel Tubío.



menos merma de la prevista

La reducción se debe a un corrimiento de flor generalizado, debido a los aguaceros de mayo y que se extendieron a los primeros días de junio, y no tanto a las enfermedades, como el temido mildiu. De hecho, en Condes están en condiciones de decir que no les produjo “ningunha merma porque axustamos moi ben os tratamentos” y desde la Cooperativa Vitivinícola Arousana (Paco&Lola), su técnico, Diego López, explica que “dio problemas a casi todos los agricultores, pero en muy pequeña medida”.



"o viño faise só"

Con todo, las bodegas están contentas porque consideran que es una cosecha suficiente y “un dos mellores anos no tocante á calidade, é excepcional”, según Barral. Este mismo calificativo era ayer repetido por otros técnicos consultados porque el fruto está en un “excelente” estado sanitario y los “parámetros de graduación alcólica e acidez son ideais, de libro”.

En general, se están registrando graduaciones altas, que rozan o superan los 13 grados, pero impera el equilibrio, como indicaban desde Martín Códax y esto es lo más importante. Lo resumía bien Germán Martínez, presidente de la asociación Adegas do Salnés: “Se dan parámetros cos que o viño faise só, non hai que facer gran cousa na adega; ou directamente como din os vellos, se a uva está boa faise bo viño”. Y es que todo hace indicar que la vinificación no precisará de excesivas correcciones de las que se suelen realizar para facilitar las condiciones de fermentación, entre otras cuestiones.

Todo esto ha sido gracias a uno de los veranos más secos de la última década y a las beneficiosas precipitaciones de hace unos días, que acabaron de regular los niveles de azúcar y acidez.



satisfacción del consello

Desde el Órgano de Control y Certificación de la Denominación de Origen Rías Baixas también se mostraron satisfechos con la calidad del fruto y, de hecho, espera que esta sea la seña de identidad de toda la campaña.

Su director técnico, Agustín Lago, también explicó que “las primeras partidas se han destinado a la elaboración de los vinos espumoso, luego se han incorporado a la recogida las variedades blancas y, por último, se vendimiarán las tintas”.