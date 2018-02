Las explicaciones sobre la empresa de Tourís no convencen a Gañemos, que irá a O Hórreo

Las explicaciones que el teniente de alcalde, Javier Tourís, hizo públicas sobre sus empresas no convencen a Gañemos Vilanova, que ayer anunció que llevarán su relación comercial con el empresario ruso Alexander Vasilenko al Parlamento a través del grupo En Marea.

Además, desde la formación opositora niegan que su portavoz, Elena Cores, tuviera “nunca” una reunión entre el asesor jurídico del Ayuntamiento y Tourís para tratar una supuesta ilegalidad urbanística en el negocio familiar de la edil, como aseguró el teniente de alcalde. “O que si é certo”, sostienen, “é que Tourís animouna a entrar no Partido Popular” y, esto, creen que se debe a que “lle fai dano e para intentar silenciar á nosa organización”.

“Ameazas”

Desde Gañemos entienden que Tourís lanzo “ameazas” de una posible denuncian sobre la formación opositoira “por preguntar sobre a súa relación con Alexander Vasilenko e se utilizou o seu cargo público para emprender una acción comercial”.

Tourís negó tajante ninguna relación empresarial aprovechando su condición de concejal y defendió la legalidad de sus empresas, asegurando además que conocía a Vasilenko desde hace años. Desde Gañemos volvían ayer a la carga, afirmando que en 2014 Vasilenko recibió “o premio al Liderazgo y Desarrollo Político y Económico entre Rusia y España”, galardón “precisamente patrocinado pola Mancomunidade do Salnés. Moitas casualidades”, creen desde Gañemos. Tildan de “avanzadilla” la labor del ente comarcal al considerar que el organismo que “asentou ous contactos” que ahora denuncian.