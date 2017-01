La falta de un informe provoca la abstención del PP en la votación urbanística del Pleno

El grupo popular se abstuvo en el pleno de ayer en la aprobación inicial de la modificación puntual número 9 de las normas subsidiarias por la falta de un informe técnico que no llegó a tiempo a las comisiones informativas donde el gobierno le presentó la propuesta. Así lo indicó el concejal de Urbanismo, José Ramón Abal Varela, quien aseguró que es favorable.

El portavoz de los populares, Luis Aragunde, indicó que las medidas propuestas por el cuatripartito que buscan sobre todo facilitar la vida a los vecinos del rural, le parecen “positivas”. Sin embargo, argumentó que no podían votar a favor ante un informe del secretario con “apreciacións” sobre el documento, donde menciona “leis derogadas” y “nos choca” que “se base nisto”. Pero sobre todo, para el grupo de la oposición, era fundamental la carencia de un informe técnico que “o avale”.

Para el PP estas cuestiones son “suficientes” para abstenerse, a pesar de que el edil de Urbanismo le explicó que efectivamente “o luns –en las comisiones informativas previas al Pleno– non estaba ese informe, pero hoxe sí e ambos técnicos –incluyó el redactor– coinciden en que non debería haber dúbida legal nin técnica”. Es más, José Ramón Abal Varela le explicó que se trata de cuestiones técnicas que “non son o obxecto desta modificación” que “é moi puntual e concreta” y para atenderlas “habería que facer un PXOM ou un plan especial”. Asimismo recordó que la propuesta ya pasó el primer trámite de información ambiental de la Xunta.

La aprobación inicial de este cambio urbanístico salió adelante con los votos a favor del gobierno local y busca, entre otras cosas, levantar la prohibición de construir en el entorno de bienes protegidos, tales como cruceiros, mejorar las condiciones de edificación y alineación de los propietarios de parcelas en suelo rural, estableciéndose en cuatro metros del eje del vial o permitir la ampliar edificaciones que hasta ahora se encontraban en lo llamado “fuera de ordenación” .