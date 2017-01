Las familias protestan por la expulsión de cuatro usuarios del centro de mayores

Familiares de los cuatro usuarios afectados por el anuncio de expulsión del centro de mayores de Meaño convocaron ayer una concentración a las puertas del centro, a media tarde, para una protesta de alrededor de una hora a la que acudieron, además, familias de otros usuarios.

Desde el colectivo de afectados explican que se trata de una nueva medida de denuncia de su situación, ante la falta de noticias del gobierno local, con el que aseguran, han mantenido reuniones por separado sin que hayan podido encontrar solución al anuncio verbal de expulsión de estos usuarios. Por ello, solicitan un encuentro conjunto de todos los afectados, alcaldesa y concejales, para tratar de resolver la cuestión.

Ayer recordaban que el aviso llegó en octubre de forma oral, con efecto a partir del 1 de enero. De momento, en este arranque de 2017 han continuado llevando a sus mayores sin problemas al centro, pero temen que la situación cambie cuando se reincorpore de vacaciones la totalidad de la plantilla de cuidadoras.

Según denuncian, la propuesta municipal es la que estos cuatros mayores ya no podrían seguir utilizando el servicio en Meaño, en tanto el avance del alzhéimer que padecen les impide desarrollar las actividades programadas en el centro, necesitando otro tipo de cuidados que solo se ofrecen en centros de otros ayuntamientos vecinos.

En todo caso, desde el ejecutivo indican que están a la espera de nuevos informes, por lo que no se pronunciarán oficialmente hasta conocerlos. En todo caso, la decisión final obedecerá a lo aconsejado por estos técnicos.

No obstante, los afectados creen que detrás de la decisión está la intención de “ir desmantelando o centro”, en el que, denuncian, existe una mermada plantilla con una cuidadora y dos ayudantes (una de ellas fundamentalmente dedicada al transporte de usuarios), lo que limita la atención de la treintena de personas que hace uso del complejo. Por ello, piden más medios y recursos al Concello meañés y que no deje languidecer un servicio que funciona de 15 a 20 horas para facilitar el respiro de las familias con personas dependientes a cargo.