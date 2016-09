Feijóo dice que solo gobernará “co voto dos cidadáns” y pide su apoyo para tener “unha maioría estable”

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, garantizó que él solo gobernará tras el 25-S si gana las elecciones: “Eu vou gobernar co voto dos cidadáns, non cos nacionalistas ou cos de Podemos. E se non temos o voto, entenderei a mensaxe de Galicia”. Así lo prometió ayer en un mitin en Cambados en el que reapareció el expresidente de la Diputación, Rafael Louzán.

En un acto con 300 sillas, que se fueron llenando antes de que el candidato entrase en el recinto, Feijóo reiteró su compromiso de agotar la legislatura. “Empezar a lexislatura en setembro de 2026 e acabar en setembro de 2020; ese é o trato”, aseveró, antes de pedir “unha maioría estable” que evite que “os que se din demócratas” impidan gobernar al PPdeG.

“Pido un voto para facer un pacto cos votantes; os políticos non poden ir contra o voto da xente, hai que facer o que di a xente, ese era o trato, esa era a democracia”, advirtió, antes de pedir el voto “para servir a Galicia” y de lanzar una advertencia en clave futbolística: tener un presidente “que gana” supone para la comunidad estar “en primeira división”.

“Se ten un que perde as eleccións é baixar a segunda división e Galicia é de primeira división”, añadió Feijóo, quien también llamó a la unidad e insistió en que gobernará “desde o minuto un”. Enfrente, advirtió que la alternativa son “catro partidos” que no podrían aplicar un programa y gobernar porque “non son capaces de chegar a un acordo”.

De nuevo, agitó el fantasma de la situación política estatal, “un enredo” que no sabe “cómo rematará”. “Non é fácil dar a cara por un partido nos momentos que vivimos. Comprendo o cansancio, o hastío e que haxa xente que se pregunte para que imos votar se non nos fan caso e non nos deixan gobernar, pero en Galicia hai elecciones porque toca e hai que ir votar”, pidió.

También intervino el número 2 por Pontevedra, Alfonso Rueda, y el candidato José Manuel Cores Tourís. La sorpresa llegó con la presencia del actual presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Rafael Louzán, quien se ha desligado de la política, pero apareció para pedir el voto para el candidato popular.

Alberto Núñez Feijóo cerró el mitin en la villa con un “¡Viva Cambados e viva o albariño!”, recibiendo los aplausos de los presentes.