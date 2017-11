Una feligresa de Adina asegura que el párroco y el sacristán no le dejan poner velas en la iglesia

Una feligresa de Adina, Alice Pereira, denunció ayer públicamente que el párroco y el sacristán no le dejan colocar velas en la iglesia. Esta vecina de Portonovo sufrió el año pasado la muerte de su hija por lo que en este ultimo año una vez al mes ofrecía una misa. “Siempre que iba a esa misa llevaba una vela para poner en la iglesia porque tiene un sitio donde se pueden colocar durante la misa sin que entrañe ningún riesgo. Hay muchas personas que lo hacen y que yo sepa no les han dicho nada”, explica. Sin embargo, el pasado mes de septiembre el sacristán le llamó la atención, según cuenta Pereira, a la entrada de la iglesia censurándole que llevase velas. “Indignada” recurrió al cura de la parroquia, Manuel Pérez Blanco, que respaldó la postura del sacristán. “Me dijo que tenía razón porque las velas tienen petróleo y dañaban la estructura de la iglesia. Le pregunté si eran solo las mías porque hay más velas que las mías y se quedó callado”, explica Alice Pereira.

Ante esta respuesta, esta feligresa de Adina ha cambiado de iglesia. “Voy a otra parroquia en la que coloco velas y ofrezco misas solo por mi hija no como en Adina que tenía que ser compartido”, apunta.

No es la primera vez que esta parroquia es el centro de una polémica. El pasado mes de octubre, la comisión de fiestas de Adina se desvinculaba de la celebración religiosa en honor a San Miguel por desavenencias con el sacristán y con el cura. En este caso, el colectivo acusaba al sacristán de poner trabas en la decoración y limpieza de la iglesia.

Este periódico intentó ponerse en contacto durante la jornada de ayer con el párroco de Adina, Manuel Pérez, para que pudiese dar su versión de los hechos, pero sin éxito. l