Fernando Pozo | “La innovación y la tradición no solo son compatibles, son claves para el futuro del sector del vino”

La Plataforma Tecnológica del Vino (PTV) ofrecerá los días 4 y 5 en Bodegas Martín Códax su encuentro anual; unas jornadas en las que expertos de diferentes índole abordarán retos y objetivos de futuro a corto y medio plazo que el sector debe afrontar y en los que el I+D+i suponen una herramienta fundamental para ser cada vez más competitivo, tanto a nivel técnico y empresarial, como de “vía de aproximación a un consumidor cada vez más exigente”. Así lo señala el presidente del ente, Fernando Pozo, que se ha convertido en un referente, impulsando proyectos de cooperación pública y privada para conseguir sus objetivos. Galicia es hoy una de las regiones más representadas en la PTV y “activas” en la materia, con la participación en casi 20 proyectos de los 84 aprobados para financiación en el último lustro.



¿Es compatible la práctica de una viticultura tradicional que precisamente da carácter a vinos como es el caso de los DO Rías Baixas, con la aplicación de la investigación y la innovación?

No sólo es compatible, sino que además es un punto clave para asegurar la competitividad futura del sector. España, Galicia... Han sabido conjugar ambos aspectos ya que, sin duda, nuestro patrimonio cultural y varietal es uno de nuestros valores diferenciadores, pero solo si va de la mano de las nuevas oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y conocimientos generados en los últimos años conseguiremos asegurar un producto de calidad y tendremos capacidad de adaptarnos a los cambios y amenazas que nos afectan como el cambio climático o los nuevos gustos del consumidor.



¿El I+D+i es también para pequeñas y medianas bodegas?

Sin duda, la innovación es un factor clave para la competitividad y rentabilidad de todas las bodegas, ya que repercute de manera directa en la eficacia de sus procesos, en la mejora de la calidad y en su diferenciación. Ciertamente, empresas con estructuras más pequeñas tienen menos recursos para asumir ciertas acciones, pero desde la PTV trabajamos día a día para acerca la I+D+i a las pymes. Para ello, ponemos a disposición de nuestros socios una serie de servicios, como es el caso del uso de agentes tecnológicos o respaldo institucional de proyectos ante la administración pública, de cara a dinamizar proyectos y captar recursos financieros públicos, nacionales y europeos.



¿Nos puede avanzar alguno de los principales retos en I+D+i que debe afrontar el sector en el futuro más inmediato?

La nueva Agenda Estratégica del Vino 2017-2020 –se presentará el día 4– recoge los principales retos y objetivos que el sector no debe perder de vista, en materia de I+D+i. Recoge 29 objetivos prioritarios, agrupados en 8 estrategias. De entre todos ellos, las enfermedades de la vid y, entre ellas, las conocidas como las de la madera, continúan siendo una preocupación que afecta al conjunto del viñedo mundial. A nivel global, la adaptación al cambio climático o la apuesta por una estrategia agraria que limite el uso de fitosanitarios, se establecen como objetivos prioritarios hacia el desarrollo de una Economía Circular. Por otro lado, las tecnologías digitales, que ya se están implantando en toda la cadena de valor del vino, jugarán también un papel fundamental, no solo a nivel de gestión empresarial y toma de decisiones, sino también como vía de aproximación a un consumidor, cada vez más exigente.



En estos años la Plataforma ha colaborado en el impulso de decenas de proyectos, ¿cuál es el secreto de su éxito?

La clave está principalmente en la apuesta de nuestros socios por la I+D+i como motor de competitividad y crecimiento y el reconocimiento ante la Administración. Ambos son, además, factores determinantes para poder desarrollar nuestra actividad y llegar a ser referentes de la I+D+i del sector del vino en España.