La Festa do Albariño suma la orquesta de folk Sondeseu a su cartel de conciertos

O Salnés volverá a tener hoy voz propia en Fitur con la presentación de sus fiestas de interés turístico internacional: San Roque de Vilagarcía, el Marisco de O Grove y el Albariño de Cambados. Sus responsables municipales harán un repaso por sus atractivos, como los conciertos cambadeses a los que se ha sumado la orquesta de música folk y tradicional Sondeseu. Además, el Concello trabaja en la estrella del cartel, con la búsqueda de un grupo de prestigio internacional.

Todos los ayuntamientos han preparado montajes especiales para dar a conocer la joya de la corona de su oferta de ocio. Así, por ejemplo, el alcalde vilagarciano, Alberto Varela, y el edil Juan Antonio Pérez Callón presentarán un spot especial donde también lucirán el Combate Naval, la Festa da Ameixa, además de eventos de más reciente creación, pero de gran éxito como As Revenidas o el Festiclown, para dar una idea de lo que ofrece la capital arousana a los visitantes.



avance de la vía verde

Varela también aprovechó su presencia en Fitur para dar un impulso al proyecto de Vías Verdes –desarrollado junto a Caldas y Portas– con un encuentro con la Fundación de Ferrocarriles de España, además de asistir a la comisión de turismo de la FEMP donde se abordó la necesidad de una ordenación de los alquileres vacacionales o la posible celebración de un congreso de Ciudades Inteligentes.

La capital del albariño también contará con doble respaldo institucional. La alcaldesa, Fátima Abal, y el edil de Enoturismo, José Ramón Abal Varela, presentarán la sexagésimo quinta edición de la Festa do Albariño que cada año recibe a miles de visitantes para rendir culto al “príncipe dorado de los blancos”. Ofrecerán detalles de su programación –incluida en la Capital Europea del Vino 2017– aunque no está previsto desvelar uno de los secretos mejor guardados: el cartel de conciertos de primer nivel que siempre se ofrecen. Con todo, en estos días ya ha transcendido que contará con Heredeiros da Crus y ayer también se supo que estará la primera orquesta de Galicia de música folk y tradicional Sondeseu, que tantos éxitos cultiva allá donde va. Con todo aún queda por conocer el plato fuerte que el Concello quiere encarnar en un grupo de trayectoria mundial.

No faltará el evento gastronómico por excelencia de la comarca y con prestigio más allá de las fronteras gallegas: la Festa do Marisco. Está prevista la presencia del alcalde meco, José Antonio Cacabelos, en el stand de la Xunta para hablar de sus detalles y atractivos.



ausencia criticada

Su ausencia ayer en las presentaciones de la Mancomunidade do Salnés no sentaron nada bien entre el sector hostelero meco. Su portavoz, Beatriz Castro, manifestó que, en su opinión, “debería haber estado en la presentación de la ruta comarcal Padre Sarmiento –también trasncurre por O Grove– y para arropar al sector y a la presentación de la Regata das Illas Atlánticas del Náutico. La asociación de empresarios sí estará para arropar a sus socios”.

Hosteleros mecos y de otras localidades de la comarca, así como diferentes entidades vinculadas a la comarca también recibieron ayer las Q de Calidad Turística que cada año concede el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE). Muchos recogieron la renovación del título y otros lo recibieron por primera vez en un evento nocturno al que también asistieron autoridades varias.

La feria Fitur reúne estos días a más de 160 países que despliegan en el pabellón del Ifema todo su potencial turístico ante los profesionales y a partir del sábado, al público en general.