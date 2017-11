El Festival de Bandas Populares suma un nuevo éxito en la capital del albariño

Cambados acogió ayer una cita muy especial: el XXI Festival de Bandas Populares y este año con una actuación de recuerdo pues se ofrecieron algunos de los temas más míticos del repertorio de Treixadura. Para ello, la Banda de Castrelo, la anfitriona, y la Coral Máximo Patiño de Vilaxoán entraron en perfecta comunión para interpretar “Fisterra”, “Esa si que é muiñada” y “O Merlo e a Muiñera do Santo Amaro”. Xaquín Xesteira, el músico cambadés que están en las filas de Treixadura, realizó los arreglos oportunos para la ocasión. Pero no solo de este grupo vivió el festival, en las instalaciones de Condes de Albarei también se escuchó el talento de otras formaciones como la Banda da Vertula, de Paradela (Meis), y la Agrupación Músico-Cultural de Ribadumia. Así, sonaron temas como “Highlights from chess”, “Airiños Aires”, la zarzuela “Alma de Dios”, “Jidai”, etc. Al acto asistió un buen número de vecinos, así como el concejal de Cultura, Víctor Caamaño. Habitualmente se celebra en Peña, pero al estar ocupado con otra actividad, la firma vinícola ofreció sus instalaciones de Castrelo. l